Лейтенант полиции лез в окно четвёртого этажа, чтобы спасти женщину в центре Петербурга

Уставшую от мира петербурженку спасали в центре города 17 июля. В кандидатах в герои она была переборчива.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Инспектор ОБ ППСП по Центральному району лейтенант полиции Михаил Маркин/ГУ МВД по Петербургу и области

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, информация о женщине в окне жилого дома на улице Бонч-Бруевича, 2/3, поступила в полицию в 10:45. «40-летняя дама жаловалась на жизнь и высказывала намерения совершить необдуманный поступок», - описали увиденное патрульно-постовой службой в ведомстве.

Судя по видео, опубликованному порталом «Мегаполис», внизу за неразумную волновалась знакомая, упрашивая её вернуться домой. Спасателей к себе та не подпускала, дверь её комнаты оказалась заперта изнутри.

Инспектор отдельного батальона ППС Михаил Маркин рассказал, что разговор с правоохранителями виновница переполоха поддерживала, однако более близкому знакомству с со спасателями воспротивилась. Сотрудникам МЧС был выставлен ультиматум: если и дальше будут разворачивать лестницу, случится непоправимое.

Лейтенант Маркин вёл переговоры, стоя на подоконнике соседней квартиры. Улучив момент, он отвлёк собеседницу от края и перебрался в её окно.



«Женщина была передана сотрудникам медицинской помощи», - уточнили в полиции. Скорой помощью спасённую, вероятно, отправили в психоневрологический диспансер.

