Лейтенант полиции лез в окно четвёртого этажа, чтобы спасти женщину в центре Петербурга

Уставшую от мира петербурженку спасали в центре города 17 июля. В кандидатах в герои она была переборчива.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, информация о женщине в окне жилого дома на улице Бонч-Бруевича, 2/3, поступила в полицию в 10:45. «40-летняя дама жаловалась на жизнь и высказывала намерения совершить необдуманный поступок», - описали увиденное патрульно-постовой службой в ведомстве.
Судя по видео, опубликованному порталом «Мегаполис», внизу за неразумную волновалась знакомая, упрашивая её вернуться домой. Спасателей к себе та не подпускала, дверь её комнаты оказалась заперта изнутри.
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Инспектор отдельного батальона ППС Михаил Маркин рассказал, что разговор с правоохранителями виновница переполоха поддерживала, однако более близкому знакомству с со спасателями воспротивилась. Сотрудникам МЧС был выставлен ультиматум: если и дальше будут разворачивать лестницу, случится непоправимое.
Лейтенант Маркин вёл переговоры, стоя на подоконнике соседней квартиры. Улучив момент, он отвлёк собеседницу от края и перебрался в её окно.
«Женщина была передана сотрудникам медицинской помощи», - уточнили в полиции. Скорой помощью спасённую, вероятно, отправили в психоневрологический диспансер.