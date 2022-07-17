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    Лейтенант полиции лез в окно четвёртого этажа, чтобы спасти женщину в центре Петербурга

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    Уставшую от мира петербурженку спасали в центре города 17 июля. В кандидатах в герои она была переборчива.

    Инспектор ОБ ППСП по Центральному району лейтенант полиции Михаил Маркин/ГУ МВД по Петербургу и области
    Инспектор ОБ ППСП по Центральному району лейтенант полиции Михаил Маркин/ГУ МВД по Петербургу и областиФото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, информация о женщине в окне жилого дома на улице Бонч-Бруевича, 2/3, поступила в полицию в 10:45. «40-летняя дама жаловалась на жизнь и высказывала намерения совершить необдуманный поступок», - описали увиденное патрульно-постовой службой в ведомстве.

    Судя по видео, опубликованному порталом «Мегаполис», внизу за неразумную волновалась знакомая, упрашивая её вернуться домой. Спасателей к себе та не подпускала, дверь её комнаты оказалась заперта изнутри.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Инспектор отдельного батальона ППС Михаил Маркин рассказал, что разговор с правоохранителями виновница переполоха поддерживала, однако более близкому знакомству с со спасателями воспротивилась. Сотрудникам МЧС был выставлен ультиматум: если и дальше будут разворачивать лестницу, случится непоправимое.

    Лейтенант Маркин вёл переговоры, стоя на подоконнике соседней квартиры. Улучив момент, он отвлёк собеседницу от края и перебрался в её окно.

    «Женщина была передана сотрудникам медицинской помощи», - уточнили в полиции. Скорой помощью спасённую, вероятно, отправили в психоневрологический диспансер.

    Инспектор ОБ ППСП по Центральному району лейтенант полиции Михаил Маркин/ГУ МВД по Петербургу и области
    Инспектор ОБ ППСП по Центральному району лейтенант полиции Михаил Маркин/ГУ МВД по Петербургу и областиФото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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