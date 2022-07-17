Премьер-министр Польши заявил о нехватке угля в стране

Жители Польши в ближайшее время могут столкнуться с нехваткой угля. Такое заявление сделал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, находясь в одном из регионов.



Как сообщает РИА Новости, жители спросили у Моравецкого, где именно можно купить уголь за 996 злотых (примерно 210 долларов) за тонну. В данный момент стоимость угля – в три раза выше. Дело в том, что польские власти пытаются ввести фиксированную цены за топливо.

«Подобные проблемы из других частей страны тоже доходят до меня, что на угольных складах нет той воли к сотрудничеству, которую мы предполагали вначале», – заявил Моравецкий (цитата по РИА Новости).