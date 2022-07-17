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    Премьер-министр Польши заявил о нехватке угля в стране

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    Жители Польши в ближайшее время могут столкнуться с нехваткой угля. Такое заявление сделал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, находясь в одном из регионов.

    Как сообщает РИА Новости, жители спросили у Моравецкого, где именно можно купить уголь за 996 злотых (примерно 210 долларов) за тонну. В данный момент стоимость угля – в три раза выше. Дело в том, что польские власти пытаются ввести фиксированную цены за топливо.

    «Подобные проблемы из других частей страны тоже доходят до меня, что на угольных складах нет той воли к сотрудничеству, которую мы предполагали вначале», – заявил Моравецкий (цитата по РИА Новости).

    На минувшей неделе закон о выплате компенсациям, продающим уголь жителям страны на дороже 996 злотых за тонну компаниям, подписал президент Польши Анджей Дуда.

    Путешествуя по стране, премьер-министр признал – в Польше попросту нет достаточного количества угля.

    «Уголь для печей мы поставляли в последние годы из России. Государственным компаниям было предложено заказывать этот уголь из Колумбии, Индонезии, по всему миру. Чтобы корабли с углем плыли в Польшу», – добавил Моравецкий, отметив, что в ближайшее время ситуация вряд ли разрешится.

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