Мозгоеды существуют и реально опасны. В США мужчина умер после купания в озере

Житель штата Миссури купался в озере Айовы и заразился редкой амёбой, поедающей мозг. В результате он скончался. Об этом 17 июля сообщает ABC News.
По данным издания, информации о подтвержденном случае Naegleria fowleri была обнародована Департаментом здравоохранения и обслуживания пожилых людей штата Миссури десять дней назад. Инфекция считается редкой, но выживают после неё немногие.
Предположительно, амёба попала в организм мужчины после купания в тёплой пресной воде в одном из озёр штата Айова. Буквально на следующий день после получения официальных результатов исследований пациента, власти временно закрыли местный пляж. Воду решили проверить на наличие Naegleria fowleri в озере.
Отмечается, что пациент из Миссури лечился в отделении интенсивной терапии от первичного амебного менингоэнцефалита. Но спасти мужчину не удалось — он скончался.
«Хотя случаи заражения Naegleria fowleri крайне редки, после заражения они обычно заканчиваются смертельным исходом», — заявила представитель департамента здравоохранения Лиза Кокс ABC News.
Согласно официальным данным, в период с 1962 по 2021 год в США были зарегистрированы 152 случая заболевания из-за редчайшей амёбы. Выжить после попадания Naegleria fowleri в организм смогли только 4 человека. В прошлом году от редкой болезни скончался 3-летний мальчик.
«Эти ситуации чрезвычайно редки в Соединенных Штатах и особенно в Миссури, но людям важно знать, что инфекция существует, чтобы они могли своевременно обратиться за медицинской помощью при наличии соответствующих симптомов», — цитирует издание заявление государственного эпидемиолога штата Миссури, доктора Джорджа Турабелидзе.
В организм редкая амёба проникает через нос. Затем может оказаться в мозгу и разрушить мозговую ткань. Среди симптомов болезни: головные боли, лихорадка, тошнота и рвота, а также судороги.
Для того, чтобы снизить риск заражения рекомендуется избегать отдыха и купания в теплой пресной воде в периоды особо сильной жары.