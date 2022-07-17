Мозгоеды существуют и реально опасны. В США мужчина умер после купания в озере

Житель штата Миссури купался в озере Айовы и заразился редкой амёбой, поедающей мозг. В результате он скончался. Об этом 17 июля сообщает ABC News.



По данным издания, информации о подтвержденном случае Naegleria fowleri была обнародована Департаментом здравоохранения и обслуживания пожилых людей штата Миссури десять дней назад. Инфекция считается редкой, но выживают после неё немногие.

Предположительно, амёба попала в организм мужчины после купания в тёплой пресной воде в одном из озёр штата Айова. Буквально на следующий день после получения официальных результатов исследований пациента, власти временно закрыли местный пляж. Воду решили проверить на наличие Naegleria fowleri в озере.