Пожарные спасли из огня в Москве восемь человек и маленькую собачонку

Квартиру в горевшей девятиэтажке в московском районе Южное Тушино дважды проверили, чтобы найти оставшуюся в дыму собаку.
Как сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, около часа ночи 17 июля огонь разгорелся на последнем этаже дома на Туристской, 6/3. Пламя охватило балкон и перекинулось ниже — с девятого до пятого этажа, подъезд был в дыму.
Звенья газодымозащитной службы проверили восьмой и девятый этажи и эвакуировали восемь человек, в том числе двоих детей.
«По просьбе владельцев одной из квартир спасатели аварийно-спасательного отряда № 9 провели дополнительную проверку квартиры и обнаружили в ней собачку. К сожалению, есть пострадавший. Он передан бригаде скорой помощи», — рассказали в пресс-службе департамента.
Полностью пожар удалось потушить через час.