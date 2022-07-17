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    Пожарные спасли из огня в Москве восемь человек и маленькую собачонку

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    1 комментарий

    Квартиру в горевшей девятиэтажке в московском районе Южное Тушино дважды проверили, чтобы найти оставшуюся в дыму собаку.

    Как сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, около часа ночи 17 июля огонь разгорелся на последнем этаже дома на Туристской, 6/3. Пламя охватило балкон и перекинулось ниже — с девятого до пятого этажа, подъезд был в дыму.

    Фото: Департамент ГОЧСиПБ Москвы
    Фото: Департамент ГОЧСиПБ Москвы
    Фото: Департамент ГОЧСиПБ Москвы
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    Звенья газодымозащитной службы проверили восьмой и девятый этажи и эвакуировали восемь человек, в том числе двоих детей.

    «По просьбе владельцев одной из квартир спасатели аварийно-спасательного отряда № 9 провели дополнительную проверку квартиры и обнаружили в ней собачку. К сожалению, есть пострадавший. Он передан бригаде скорой помощи», — рассказали в пресс-службе департамента.

    Полностью пожар удалось потушить через час.

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    Комментарии 1

    Avs715317 Июл 2022 в 19:51
    ...
    Но только раздался звонок,
    Удрал из вагона щенок.
    Хватились на станции Дно:
    Потеряно место одно.
    В испуге считают багаж:
    Диван,
    Чемодан,
    Саквояж,
    Картина,
    Корзина,
    Картонка…
    — Товарищи! Где собачонка?

    Вдруг видят: стоит у колес
    Огромный взъерошенный пес.
    Поймали его — и в багаж,
    Туда, где лежал саквояж,
    Картина,
    Корзина,
    Картонка,
    Где прежде была собачонка.

    Приехали в город Житомир.
    Носильщик пятнадцатый номер
    Везет на тележке багаж:
    Диван,
    Чемодан,
    Саквояж,
    Картину,
    Корзину,
    Картонку,
    А сзади ведут собачонку.

    Собака-то как зарычит,
    А барыня как закричит:
    — Разбойники! Воры! Уроды!
    Собака — не той породы!
    Швырнула она чемодан,
    Ногой отпихнула диван,
    Картину,
    Корзину,
    Картонку…
    — Отдайте мою собачонку!

    — Позвольте, мамаша! На станции,
    Согласно багажной квитанции,
    От вас получили багаж:
    Диван,
    Чемодан,
    Саквояж,
    Картину,
    Корзину,
    Картонку
    И маленькую собачонку.
    Однако
    За время пути
    Собака
    Могла подрасти!

    (С) Самуил Яковлевич Маршак, 1926
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