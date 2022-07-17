В Петербурге ищут вооружённого таксиста, который увёз пассажира в сторону «Елизаровской»

План «Перехват» ввели в Петербурге после сообщения о двух таксистах, деливших дорогу в Невском районе города. Об этом стало известно «Фонтанке» 17 июля.
По предварительным данным, о вооружённом водителе «Шкоды» полицейским рассказал прохожий, который стал свидетелем конфликта на проспекте Обуховской обороны у пересечения с улицей Качалова. По его словам, с криком «Пристрелю!» и демонстрацией пистолета дорогу себе прокладывал таксист, в машине при этом виделся пассажир.
В ГУ МВД по Петербургу и области подтвердили информацию. О неспокойной обстановке на перекрёстке очевидец рассказал незадолго до половины шестого часа вечера, отметив, что второй автомобилист также таксист. «Шкода Октавия» уехала в сторону станции метро «Елизаровская», её ищут.