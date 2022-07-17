В Финляндии уже этой зимой могут начать отключать электричество

Уже зимой 2022 — 2023 годов Финляндия может столкнуться с нехваткой электроэнергии. Причиной тому послужит отказ от российских газа, нефти и энергоносителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финские СМИ.



Называется и максимальное время возможного отключения электроэнергии в стране — 2 часа в сутки.

В компании Fingrid, отвечающей за финские электросети, заявили, что отключения — крайняя мера. Прибегут к ней лишь в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.