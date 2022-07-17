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    В Финляндии уже этой зимой могут начать отключать электричество

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    Уже зимой 2022 — 2023 годов Финляндия может столкнуться с нехваткой электроэнергии. Причиной тому послужит отказ от российских газа, нефти и энергоносителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финские СМИ.

    Называется и максимальное время возможного отключения электроэнергии в стране — 2 часа в сутки.

    В компании Fingrid, отвечающей за финские электросети, заявили, что отключения — крайняя мера. Прибегут к ней лишь в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

    Как отмечают финские СМИ, отказавшись от российского ископаемого топлива, ЕС столкнулся с затруднениями альтернативных источников энергии. Именно из-за этого могут вводиться ограничения. К подобным мерам уже готовятся в других странах Европы. Возможно, отключения не обойдут стороной и Финляндию.

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