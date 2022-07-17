Politico: ЕС озаботился возможностью обойти собственные санкции на российское золото

Ювелирные изделия из золота будут исключены из очередного пакета санкций в отношении России, который может быть одобрен на следующей неделе, сообщает 17 июля Politico.

В пятницу, 15 июля, Европейская комиссия объявила о планах запретить импорт российского золота. Но на данный момент, по информации издания, ювелирные изделия исключены из перечня товаров, подпадающих под санкции.

В проекте очередного пакета европейских санкций против России говорится о запрете «покупки, импорта или передачи, прямо или косвенно, золота, указанного в Приложении XXVI, если оно происходит из России или было вывезено из России в Евросоюз или в любую третью страну». А в проекте Приложения к документу говорится, что запретят ввозить только золото в порошке, необработанном или полуфабрикатном виде, а также золотые монеты и отходы или лом золота. В документе нет ли слова о золоте в виде ювелирных украшений.