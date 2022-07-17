На дамбе автомобилистам оставили только одну полосу. Потесниться заставил вспыхнувший «Додж»

На скоростной автодороге комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга приходится потесниться 17 июля. Движение ограничено из-за пожара.
Как сообщили в пресс-службе дирекции КЗС, легковой автомобиль загорелся на мосту судопропускного сооружения С-2 САД. Для проезда свободна одна левая полоса, образовался затор.
В ГУ МЧС по Петербургу уточнили, что на 133-м километре внутреннего кольца десять пожарных двух расчётов тушили «Додж». В машине выгорел моторный отсек, обошлось без пострадавших.
«В 16:42 пожар ликвидирован», - отчитались в ведомстве.
По данным сервиса «Яндекс.пробки», промчать с ветерком по дамбе пока не получится, но пробка рассасывается.