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    На дамбе автомобилистам оставили только одну полосу. Потесниться заставил вспыхнувший «Додж»

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    На скоростной автодороге комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга приходится потесниться 17 июля. Движение ограничено из-за пожара.

    Как сообщили в пресс-службе дирекции КЗС, легковой автомобиль загорелся на мосту судопропускного сооружения С-2 САД. Для проезда свободна одна левая полоса, образовался затор.

    В ГУ МЧС по Петербургу уточнили, что на 133-м километре внутреннего кольца десять пожарных двух расчётов тушили «Додж». В машине выгорел моторный отсек, обошлось без пострадавших.

    «В 16:42 пожар ликвидирован», - отчитались в ведомстве.

    По данным сервиса «Яндекс.пробки», промчать с ветерком по дамбе пока не получится, но пробка рассасывается.

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