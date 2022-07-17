СМИ: Маск уволил советника по благотворительности с русскими корнями

Предприниматель Илон Маск отстранил своего советника по благотворительности Игоря Курганова от должности. Причиной тому мог стать интерес к бывшему игроку в покер со стороны ФБР. Об этом 17 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на расследование Wall Street Journal.

«Агент ФБР начал проводить предварительные проверки в отношении Курганова в рамках своей работы по отслеживанию иностранного вмешательства в деятельность американских компаний... Агент ФБР был обеспокоен тем, что новичка так быстро приняли в ближайшее окружение Маска», – утверждает издание (цитата по РИА Новости).

Курганов в компании Маска отвечал за то, чтобы акции Tesla на сумму 5,7 млрд долларов были потрачены на благотворительность. Судьба денег неизвестна. При этом беспокойство тем, что расследование ФБР может коснуться самого Маска, выражал руководитель фирмы, управляющей его состоянием Джаред Бёрчелл. Уволить Курганова он якобы просил еще в мае. Отмечается, что ФБР не предъявляла Игорю Курганову никаких обвинений. О том, что Маск планирует потратить 5,7 млрд долларов стало известно в середине февраля. Как отмечал NDTV, эта сумма больше, чем он пожертвовал в собственный фонд за 20 лет. Куда именно должны были пойти пожертвования, не разглашалось.