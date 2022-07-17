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    Bloomberg рассказал, какие страны ЕС заморозили больше всего российских активов

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    Большая часть замороженных российских активов приходится всего на пять стран Евросоюза. В общей сложность, речь идет о 13,9 млрд евро. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

    По данным издания на Германию, Францию, Австрию, Бельгию и Люксембург, а также Ирландию приходятся 12,7 млрд евро. В то же время другие дали понять, но арестовали лишь небольшие суммы либо не стали арестовывать вообще.

    «У нас сложилась ситуация, когда одни государства-члены предоставляют нам много информации, другие предоставляют информацию об очень небольших суммах», — заявил комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс (цитата по Bloomberg).

    Ранее Евросоюз предложил новый набор санкций в отношении России. В нем, в частности, фигурирует запрет на золото, а также работа над дальнейшей конфискацией российских активов.

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