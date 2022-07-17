Bloomberg рассказал, какие страны ЕС заморозили больше всего российских активов

Большая часть замороженных российских активов приходится всего на пять стран Евросоюза. В общей сложность, речь идет о 13,9 млрд евро. Об этом сообщает агентство Bloomberg.



По данным издания на Германию, Францию, Австрию, Бельгию и Люксембург, а также Ирландию приходятся 12,7 млрд евро. В то же время другие дали понять, но арестовали лишь небольшие суммы либо не стали арестовывать вообще.

«У нас сложилась ситуация, когда одни государства-члены предоставляют нам много информации, другие предоставляют информацию об очень небольших суммах», — заявил комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс (цитата по Bloomberg).