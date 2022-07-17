На фестивале «Белые ночи» выступят Клава Кока, Люся Чеботина, Николай Басков, Дима Билан, «Земляне» и многие другие

Международный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» вновь собирает звезд. В этом году мероприятие состоится 18–19 июля в стенах Ледового дворца (12+).
«Белые ночи Санкт-Петербурга» — фестиваль исторический. Впервые он состоялся в 1992 году, но потом исчез почти на 20 лет. Однако в 2010 году «Белые ночи» вернулись и с тех пор стали практически ежегодной традицией. В разные годы в фестивале принимали участие Boney M, Рикки Мартин, Григорий Лепс, Леонид Агутин, Эрос Рамазотти, Deep Purple, Вуди Аллен, Дима Билан, Loboda и многие другие.
В 2022 году лайн-ап также не подкачает. Петербуржцы смогут увидеть выступления Николая Баскова, Димы Билана, группы «Земляне», Владимира Преснякова, Сосо Павлиашвили, Григория Лепса и многих других. Будут на фестивале и артисты для аудитории помоложе, например певицы Клава Кока и MIA BOYKA, автор хита «Ты Венера, я Юпитер» Ваня Дмитриенко, исполнительница Люся Чеботина, влетевшая в чарты с песней о солнце Монако и т.д.
Закроется фестиваль творческим вечером певицы Любови Успенской, который состоится 20 июля. Полная программа на сайте фестиваля.
Алексей Неманов