Греф рассказал, при каких условиях исправится курс рубля

В частности, Греф заявил, что сейчас рубль укрепляется благодаря тому, что возникли сложности с переводом валюты за границу. Еще один фактор — ограничение импорта, что привело к уменьшению траты валюты. Кроме того, Минфин изучает вопрос о покупке «мягких валют» для пополнения Фонда национального благосостояния. «Твердые валюты» сейчас оказались недоступны.

«Далее ситуация с курсом будет исправляться за счет перестройки логистики на торговлю с нейтральными странами», — заявил Греф (цитата по «Интерфаксу»).

Резкое падение курса рубля произошло после событий на Украине и последовавших за ними санкций. К 10 марта рубль упал до 120 рублей к 1 доллару и 132 — к 1 евро. Правительство и Центральный банк приняли ряд мер, после чего началось укрепление национальной валюты. В результате к 25 мая доллар стал стоить 55 рублей, а евро — 57. После этого курс снова пошел вверх.