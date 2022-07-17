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    Греф рассказал, при каких условиях исправится курс рубля

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    16 комментариев

    Два условия помогут сдержать курс рубля: торговля с «нейтральными странами» и валютные интервенции либо расширение импорта. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф, сообщает «Интерфакс».

    В частности, Греф заявил, что сейчас рубль укрепляется благодаря тому, что возникли сложности с переводом валюты за границу. Еще один фактор — ограничение импорта, что привело к уменьшению траты валюты. Кроме того, Минфин изучает вопрос о покупке «мягких валют» для пополнения Фонда национального благосостояния. «Твердые валюты» сейчас оказались недоступны.

    «Далее ситуация с курсом будет исправляться за счет перестройки логистики на торговлю с нейтральными странами», — заявил Греф (цитата по «Интерфаксу»).

    Резкое падение курса рубля произошло после событий на Украине и последовавших за ними санкций. К 10 марта рубль упал до 120 рублей к 1 доллару и 132 — к 1 евро. Правительство и Центральный банк приняли ряд мер, после чего началось укрепление национальной валюты. В результате к 25 мая доллар стал стоить 55 рублей, а евро — 57. После этого курс снова пошел вверх.

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    Комментарии 16

    Alex123456717 Июл 2022 в 17:38
    Греф говорит о том, что сильный рубль приводит к снижению рентабельности промышленных предприятий, выпускающих экспортную продукцию. А это приводит к сокращению их производства и новых инвестиций в новые мощности. Любая страна, ориентированная на экспорт, была бы заинтересована в некотором ослаблении валюты. Кроме того, таклй курс делает выглдным как раз импорт готовых товаров из других стран вместо производства в России. Наример, китайская оыисная бумага сейчас дешевле российской из-за курса - закоывать завод в России?
    +0-0
    Vasya1117 Июл 2022 в 16:58
    Ни Кудрин, ни Набиулина, ни Силуанов, ни Греф и иже им подобные не заинтересованы в укреплении рубля.
    И об этом они сами в открытую заявляют, ссылаясь на увеличение импорта (купи-продай) вместо развития экономики (стройки заводов, фабрик, производств и т.д.) с уаеличением рабрчих мест с достойными оплатами труда рабочим внутри страны. Чтобы начать конкурировать с импортными товарами/продукцией. И соответственно улучшить жизнь (не путать с выживанием) с благосостоянием народа в России.
    У этих "патриотов", другие цели и приоритеты. И они всем известны. Включая Президента РФ.
    А будет ли какая на это реакция? Было бы неплохо услышать и увидеть.
    +0-0
    Макакич17 Июл 2022 в 16:34
    А что с рублём разве что-то не так?))
    +1-0
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