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    Оставшись без каршеринга, петербурженки спасались от ДПС пешком. Задержание с истошным криком сняли на видео

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    Громким выдалось субботнее утро в Приморском районе Петербурга. Жильцов многоэтажек на Шуваловском будили душераздирающие крики женщины, которая не хотела менять каршеринг на полицейский автомобиль.

    Дорожный инспектор.

    Наряд ДПС остановил Renault Kaptur в цветографии сервиса аренды на Шуваловском проспекте, 74 в восьмом часу утра 16 июля. Машина ехала от ночного клуба, судя по виду 30-летней женщины-водителя, пила она не только воду, пишет «Дорожный инспектор».

    Предъявить полицейским горожанка смогла только претензии, подруга поддержала. Сначала посылали так далеко, что «утренние бабушки-одуванчики были в шоке», а потом попытались оперативно покинуть место оформления административных материалов.

    Одну из них возвращали под руки и в автомобиль полиции усаживали под крики и в наручниках. Подруга присоединилась.

    Женщин увезли в отдел. К протоколу об управлении автомобилем без документов полицейские добавили статьи об отказе от медицинского освидетельствования и мелкое хулиганство — его вменили обеим.

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