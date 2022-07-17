Оставшись без каршеринга, петербурженки спасались от ДПС пешком. Задержание с истошным криком сняли на видео

Громким выдалось субботнее утро в Приморском районе Петербурга. Жильцов многоэтажек на Шуваловском будили душераздирающие крики женщины, которая не хотела менять каршеринг на полицейский автомобиль.

Наряд ДПС остановил Renault Kaptur в цветографии сервиса аренды на Шуваловском проспекте, 74 в восьмом часу утра 16 июля. Машина ехала от ночного клуба, судя по виду 30-летней женщины-водителя, пила она не только воду, пишет «Дорожный инспектор» .

Предъявить полицейским горожанка смогла только претензии, подруга поддержала. Сначала посылали так далеко, что «утренние бабушки-одуванчики были в шоке», а потом попытались оперативно покинуть место оформления административных материалов.

Одну из них возвращали под руки и в автомобиль полиции усаживали под крики и в наручниках. Подруга присоединилась.