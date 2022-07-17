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    Ученые расскажут можно ли прокачать мозг и обсудят влияние атомной отрасли на человека

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    Можно ли прокачать мозги тренажерами для ума? Какие наши представления о жизни космонавтов устарели? Радиоактивны ли люди? На очередном выпуске научно-популярного ток-шоу «Разберём на атомы» от Информационного центра по атомной энергии разберемся, что миф, а что нет. 21 июля, бесплатно. 12+

    Фото: Image by aytuguluturk from Pixabay
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    Мнение о том, что мозг «недорабатывает», появилось, когда научились измерять активность нейронов. Если нейрон генерирует электрический импульс — значит, трудится, если нет — ленится. Но даже если сегодня с работоспособностью у вас плохо, мозг параллельно удерживает тело в определенном положении; дает понять, что вы проголодались; слышит музыку за окном и делает массу других дел. Если вы сейчас не говорите, то нейроны, отвечающие за речь, отдыхают. Мозг, работающий на 100%, представлял бы из себя что-то адское. Правда, из этого вовсе не следует, что тренировать его не надо, об этом расскажет Евгения Аленина, сотрудник Университета ИТМО и Томского госуниверситета.

    А Михаил Котов, научный и военный журналист, популяризатор космонавтики, развеет некоторые мифы о космосе. Например, кажется, что на борту МКС едят как-то по-особенному, из тюбиков. На самом деле, если у вас есть растворимый кофе, можете смело считать, что у вас дома космическая еда.

    С мифами про атом разберется Андрей Акатов из Техноложки. Скажем, когда специалисты просчитали вклад ядерной отрасли в «годовую дозу» человека, оказалось, что около 0,3 %. Остальное — природные источники и медицинские исследования (рентген, например).

    Слушаем мини-лекции в арт-кафе «Книги и кофе» (Гагаринская, 20) 21 июля. Информация и запись — через сайт ИЦАЭ, в петербургском разделе. Начало в 19:30.

    Александра Шеромова

    Фото: Image by aytuguluturk from Pixabay

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