Заболеваемость COVID-19 в России выросла за неделю на четверть. Сильнее всего вирус разгулялся в Москве

За истекшую неделю число случаев заражения коронавирусом в России выросло в среднем на четверть по сравнению с неделей ранее, сообщает 17 июля ТАСС, изучив статистику оперативного штаба на сайте «Стопкоронавирус.рф».



Так, с 11 по 17 июля в России было зафиксировано 28 тыс. заражений, а с 4 по 10 июля — 22 тыс. При этом число госпитализаций выросло не так значительно — с 7,6 тысячи до 8 тысяч человек. А вот коэффициент распространения инфекции составил 1,34 — это наибольшее значение с января.