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    «Красиво горит». Гибель одноэтажного дома на Парашютной попала на видео

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    Дорожный инспектор.

    Воскресное утро началось ярко и жарко в Приморском районе Петербурга. Там от огня спасали деревянные постройки.

    Видео охваченного пламенем дома на Парашютной, 63 публикует паблик «Дорожный инспектор» 17 июля. «Смотри, как красиво горит. Сейчас ещё перекинется», — оценил увиденное привлечённый огнём автор ролика. Дом, по его словам, похож на заброшенный.

    Опасения оператора подтвердились. В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что по всей площади выгорели дощатый дом размером 6х9 метров и три хозяйственные постройки. Сигнал о пожаре поступил спасателям в 4:38 утра, примерно через сорок минут силами трёх расчётов его потушили. Пострадавших нет.

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    Комментарии 6

    Роберт Лэнгдон17 Июл 2022 в 13:58
    Деве́лопмент (также деве́лопмент недви́жимости, деве́лопинг; от англ. real estate development «совершенствование, развитие недвижимости») — предпринимательская деятельность, связанная с созданием объекта недвижимости, реконструкцией или изменением существующего здания или земельного участка, приводящая к увеличению их стоимости.[1] В российской практике выработались два варианта употребления термина: девелопмент недвижимости (по аналогии с англоязычным) и краткий вариант — девелопмент, имеющий то же значение.
    Деве́лопер — предприниматель, занимающийся созданием объектов недвижимости и организацией соответствующих процессов. Девелопер обычно сопровождает процесс создания здания на всех этапах. Он организует проектирование объекта, выкуп земли под объект, получение разрешения на строительство, подыскивает строительную фирму, а впоследствии и брокера для продажи объекта.
    ЭТО РИАЛ ЭСТЕЙТ - И НЕ БОЛЕЕ ТОГО, МИЛИОН АЛЫХ РОЗ 🌷🌷
    +0-0
    Danik17 Июл 2022 в 13:55
    Построят муравейник или очередной уродец.
    На Парашютной дикий трафик. Поэтому сначала строят у дороги или совсем над дорогой, как напротив Ленты, ну а потом идут вглубь от дороги.
    +0-0
    27501615017 Июл 2022 в 13:46
    Девелоперы жгут
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