«Красиво горит». Гибель одноэтажного дома на Парашютной попала на видео

Воскресное утро началось ярко и жарко в Приморском районе Петербурга. Там от огня спасали деревянные постройки.



Видео охваченного пламенем дома на Парашютной, 63 публикует паблик «Дорожный инспектор» 17 июля. «Смотри, как красиво горит. Сейчас ещё перекинется», — оценил увиденное привлечённый огнём автор ролика. Дом, по его словам, похож на заброшенный.

Опасения оператора подтвердились. В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что по всей площади выгорели дощатый дом размером 6х9 метров и три хозяйственные постройки. Сигнал о пожаре поступил спасателям в 4:38 утра, примерно через сорок минут силами трёх расчётов его потушили. Пострадавших нет.