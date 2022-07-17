На Сызранской «Фольксваген» выехал на встречную, врезался в «Форд» и отправил четвероклассника в больницу

Полиция выясняет обстоятельства аварии в Московском районе Петербурга, после которой в больнице оказался одиннадцатилетний ребёнок. Об этом 17 июля сообщили в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.
По данным «Фонтанки», четвероклассник ехал вместе с 47-летним отцом на «Форд Фьюжн» накануне. Незадолго до пяти часов вечера на пересечении Сызранской и Рощинской в их автомобиль врезался выехавший на встречную полосу «Фольксваген Поло», за рулём которого сидел 32-летний житель города.
Мужчины серьёзных травм не получили, мальчика госпитализировали в детскую больницу имени Раухфуса в состоянии средней степени тяжести. Полиция проводит проверку. Известно, что водитель «Фольксвагена» за последние полтора года дважды привлекался к административной ответственности: ему вменяли управление незарегистрированным транспортом и нарушение правил применения ремней безопасности.