На Сызранской «Фольксваген» выехал на встречную, врезался в «Форд» и отправил четвероклассника в больницу

Полиция выясняет обстоятельства аварии в Московском районе Петербурга, после которой в больнице оказался одиннадцатилетний ребёнок. Об этом 17 июля сообщили в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.



По данным «Фонтанки», четвероклассник ехал вместе с 47-летним отцом на «Форд Фьюжн» накануне. Незадолго до пяти часов вечера на пересечении Сызранской и Рощинской в их автомобиль врезался выехавший на встречную полосу «Фольксваген Поло», за рулём которого сидел 32-летний житель города.