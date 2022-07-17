Работают вслепую. В Латвии посчитали, сколько грузовиков скопилось на границе с Россией

Гигантские очереди из фур скопились на границе России и Латвии с латвийской стороны. В общей сложности возможность проехать ожидают 1250 грузовиков. Об этом 17 июля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Службы государственных доходов Латвии.
К воскресному утру примерно 850 фур стоят на пограничном переходе в Терехово. В Гребнево возможности въехать в Россию ожидают еще 400 грузовых машин. Время ожидания может составлять до 6 дней.
На латвийско-белорусской границе ситуация лучше, но тоже не без проблем. В Патерниеки скопилась пробка из 150 большегрузов. Ещё 200 ожидают своей очереди в Силене.
Замначальника таможенного поста Латвии Ирина Голубева заявила местным СМИ, что власти надеялись на разрешение ситуации до 10 июля. Однако значительного сокращения очередей так и не произошло.
Она добавила, что работу таможенников осложняет отсутствие обмена информацией с российской стороны. Ситуация не отслеживается с 24 февраля.