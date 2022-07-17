Двое взрослых и пятеро детей погибли в страшном пожаре в Томской области

Одноэтажный деревянный дом горел в ночь на 17 июля в селе Колбинка Томской области. Погибли 7 человек, сообщает СУ СК по региону.

По данным ведомства, бревенчатый жилой дом был рассчитан на две квартиры. Общая площадь возгорания составила 168 квадратных метров. Во время тушения были обнаружены тела 7 человек: двоих взрослых и пятерых детей.



На месте происшествия продолжается разбор конструкций. Работают следователи-криминалисты. Им предстоит установить, по какой причине произошло возгорание.