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    Двое взрослых и пятеро детей погибли в страшном пожаре в Томской области

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    Одноэтажный деревянный дом горел в ночь на 17 июля в селе Колбинка Томской области. Погибли 7 человек, сообщает СУ СК по региону.

    Фото: СУ СК по Томской области
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    По данным ведомства, бревенчатый жилой дом был рассчитан на две квартиры. Общая площадь возгорания составила 168 квадратных метров. Во время тушения были обнаружены тела 7 человек: двоих взрослых и пятерых детей.

    На месте происшествия продолжается разбор конструкций. Работают следователи-криминалисты. Им предстоит установить, по какой причине произошло возгорание.

    Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса — причинение смерти по неосторожности.

    Фото: СУ СК по Томской области

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