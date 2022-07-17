Петербургу обещают прохладное и дождливое воскресенье

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха днем будет колебаться между 19 и 21 градусами тепла. Ветер подует с юго-запада и будет умеренным.



Петербург пока еще находится на периферии циклона «Барбара», рассказал ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. По его словам, именно из-за циклона в городе облачно и возможны не только кратковременные дожди, но местами и грозы. Температура на 2–3 градуса ниже климатической нормы.