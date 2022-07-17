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    Петербургу обещают прохладное и дождливое воскресенье

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    В течение дня 17 июля в Петербурге пройдут кратковременные дожди, предупреждают синоптики.

    По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха днем будет колебаться между 19 и 21 градусами тепла. Ветер подует с юго-запада и будет умеренным.

    Петербург пока еще находится на периферии циклона «Барбара», рассказал ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. По его словам, именно из-за циклона в городе облачно и возможны не только кратковременные дожди, но местами и грозы. Температура на 2–3 градуса ниже климатической нормы.

    В городе днем воздух прогреется до 21 градуса тепла, области — до плюс 22. При грозе ветер будет порывистым.

    К 18 июля, отмечает Михаил Леус, погода мало изменится.

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