Денис Мантуров обсудил импортозамещение на заводе концерна «Алмаз — Антей»

Заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров 15 июля посетил АО «Нижегородский завод 70-летия Победы», который входит в Концерн ВКО «Алмаз — Антей».
Во время визита он ознакомился с производственными мощностями завода и разрабатываемым высокотехнологичным оборудованием для различных отраслей отечественной промышленности. Генеральный директор Концерна ВКО «Алмаз — Антей» Ян Новиков рассказал об основных проектах холдинга, которые реализуются для решения задач по диверсификации производства и импортозамещению зарубежной продукции.