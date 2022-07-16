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    Денис Мантуров обсудил импортозамещение на заводе концерна «Алмаз — Антей»

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    Заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров 15 июля посетил АО «Нижегородский завод 70-летия Победы», который входит в Концерн ВКО «Алмаз — Антей».

    Фото: предоставлено пресс-службой Концерна «Алмаз-Антей»
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    Во время визита он ознакомился с производственными мощностями завода и разрабатываемым высокотехнологичным оборудованием для различных отраслей отечественной промышленности. Генеральный директор Концерна ВКО «Алмаз — Антей» Ян Новиков рассказал об основных проектах холдинга, которые реализуются для решения задач по диверсификации производства и импортозамещению зарубежной продукции.

    Фото: предоставлено пресс-службой Концерна «Алмаз-Антей»

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