В Москве неизвестные заманивали девушек на шоу «Холостяк». На «кастинг» пришла полиция

Фейковый кастинг на телешоу сорвали столичные полицейские. Настоящие организаторы ничего не знали и забеспокоились.
Как пишет 16 июля издание «Подъем», рекламные листовки о наборе кандидаток якобы для нового сезона «Холостяка» раздавали на Арбате. Девушек звали на некое закрытое мероприятие, им нужно было прийти в красивых платьях к метро «Медведково», откуда их должны забрать. При этом место назначения не раскрывалось.
Сотрудники службы безопасности ТНТ, где выходит шоу, узнали об этом и обратились в полицию. День сбора был назначен на 14 июля, вместе с девушками подоспели и правоохранители, которые помешали увезти жительниц Москвы в дачный поселок, сообщает Baza. Сейчас полицейские выясняют истинные цели «продюсеров».