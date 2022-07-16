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    В Москве неизвестные заманивали девушек на шоу «Холостяк». На «кастинг» пришла полиция

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    Фейковый кастинг на телешоу сорвали столичные полицейские. Настоящие организаторы ничего не знали и забеспокоились.

    Как пишет 16 июля издание «Подъем», рекламные листовки о наборе кандидаток якобы для нового сезона «Холостяка» раздавали на Арбате. Девушек звали на некое закрытое мероприятие, им нужно было прийти в красивых платьях к метро «Медведково», откуда их должны забрать. При этом место назначения не раскрывалось.

    Сотрудники службы безопасности ТНТ, где выходит шоу, узнали об этом и обратились в полицию. День сбора был назначен на 14 июля, вместе с девушками подоспели и правоохранители, которые помешали увезти жительниц Москвы в дачный поселок, сообщает Baza. Сейчас полицейские выясняют истинные цели «продюсеров».

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