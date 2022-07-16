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    В Левашово самосвал завалился на бок

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    Авария с большегрузом произошла в Выборгском районе Петербурга 16 июля. О ДТП сообщили очевидцы в социальных сетях.

    В Левашово при повороте на Ленинградское шоссе самосвал завалился на бок. На месте работают сотрудники МЧС.

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    Информации о пострадавших пока нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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