Михаил Лабковский: «Выход один: заставить родителей с вами считаться и вас уважать»

Фрагмент новой книги известного психолога «Люблю и понимаю. Как растить детей счастливыми (и не сойти с ума от беспокойства)».



Фото: предоставлено издательством «Эксмо» Поделиться Поделиться





В издательстве «Эксмо» вышла новая книга Михаила Лабковского, самого, пожалуй, известного сегодня отечественного психолога, знаменитого своими жесткими, чтобы не сказать эпатажными, высказываниями и рекомендациями.

Выстроено издание довольно комфортно для чтения: короткие главы, состоящие в основном из конкретных кейсов «вопрос — ответ» вроде следующих: «— Как правильно сказать ребенку, что мы разводимся? Сыну 10 лет. — Правильно, чтобы присутствовали оба родителя. Нужно сказать…» Но есть и довольно пространные рассуждения общего характера.



Книга дает несколько больше, чем обещает в заглавии, — довольно значительный фрагмент касается отношений уже взрослых детей и, соответственно, еще более взрослых родителей. Кто-то воспримет сказанное автором на «ура» и поймет наконец, как действовать, кого-то афоризмы и максимы Лабковского шокируют и даже оскорбят.

Фрагмент публикуется с разрешения издательства «Эксмо».

Если вы росли в деструктивной семье

Скажу пару слов про родителей откровенно нездоровых — с зависимостями или теми или иными психическими расстройствами.



Мне действительно искренне жаль, что вы родились в такой семье. Я очень вам сочувствую, что ваше детство было не самым счастливым. Но вот о чем я хочу вам напомнить: ваши родители — больные люди, и то, что они сделали, они делали не нарочно. И даже жуткие сцены драк, скандалов, свидетелями которых вы были в детстве, вовсе не признак того, что вас не любили. Просто ваша семья была вот такой — как сейчас принято говорить, дисфункциональной, а родители — людьми неадекватными, и иначе они просто не могли.



Например, у матери запросто могла быть послеродовая депрессия, которую еще несколько лет, а уж тем более десятилетий назад вообще не диагностировали. И сама она этого, конечно, тоже не понимала — просто чувствовала, что сил никаких нет, ребенок бесит, хочется просто лечь и умереть. Вы же, как ребенок, трактовали такое поведение как то, что матери было на вас наплевать, а на самом деле она просто нуждалась в помощи.

Это главное, что вы должны усвоить: предъявлять претензии к людям нездоровым — непродуктивно и попросту бессмысленно. Так что чем скорее вы расстанетесь с обидами на них, тем лучше. Для вас самих.



Фото: предоставлено издательством «Эксмо» Поделиться Поделиться





Если мама занималась собой

Довольно часто ко мне на прием приходят люди, которые рассказывают, что их мать ими никогда не интересовалась, меняла мужчин как перчатки и вообще занималась исключительно своей личной жизнью, а их вечно куда-то пристраивала — то в интернат, то к родственникам.

Да, надо признать, что действительно есть женщины, которые к своему материнству относятся, мягко говоря, достаточно спокойно. Их «материнский инстинкт» не сильно развит или вообще находится в зачаточном состоянии. Кроме того, есть матери инфантильные, которые не взяли на себя ответственность за него, а сами продолжали оставаться детьми и жить так же, как прежде, не сильно заморачиваясь выполнением своих новых обязательств.



История грустная, но тут уж ничего не поделать: просто ваша мать, возможно, — именно такой человек. И она любила и любит вас так, как умеет и может. А может она очень немногое.

…и ничего не изменилось

Многие мои пациенты, попадая ко мне на прием уже взрослыми, прекрасно понимают, что «отмотать назад» не получится: того, как в прошлом вели себя с ними их родители, не зачеркнуть и не отменить. Но им кажется, что, если они поймут причины поведения родителей, им станет легче…

Их, эти причины, я, надеюсь, объяснил вам выше. Скорее всего, у ваших мамы с папой были те или иные проблемы — они были людьми в себе не уверенными, или агрессивными, или излишне тревожными, или зависимыми, а может, у них и вовсе был тот или иной психиатрический диагноз.



Главное, что стоит помнить: даже если они вдруг призна́ют свою вину и раскаются здесь и сейчас, это вряд ли что изменит. Потому что, как известно, «если в детстве у тебя не было велосипеда, а теперь у тебя есть «Бентли», то все равно в детстве у тебя велосипеда не было». Но это лишь один способ смотреть на вещи. Жизнь — она не только в вашем детстве, она здесь и сейчас. И это подводит нас к еще одной интересной теме — общению с родителями в настоящем моменте.



Пока ребенок несовершеннолетний, он, по сути, остается заложником родителей и той семьи, в которой ему «посчастливилось» родиться. Но часто бывает и так, что вы уже стали взрослыми, а отношение к вам не изменилось: родители вечно вами недовольны, постоянно критикуют, лезут в вашу жизнь, учат, как надо, отзываются о вас нелестно даже в присутствии ваших собственных детей или второй половины, припоминают вам все проступки и провалы…

Тут все просто и сложно одновременно. Не надо терпеть такое к себе отношение. Если вам что-то не нравится, прямо скажите об этом. Текст такой: «Дорогие мама и папа, я вас очень люблю, но в таком ключе я с вами общаться не хочу. Мне неприятно, когда меня критикуют, унижают, и вообще я взрослый человек и хочу, чтобы со мной считались. Так что, если вы хотите продолжать со мной общаться, то делайте это с уважением».



Но тут надо быть готовыми к тому, что родители не захотят меняться и сами прервут общение. У меня в практике был такой случай. Однажды на лекции встала женщина, сказала: «Михаил, я все сделала, как вы учили, и моя мать уже три года со мной не разговаривает», — и заплакала. Она оказалась слабее матери.

Но если этого не сделать, если не отстоять свои границы, вы будете и дальше оставаться в общении с родителями пятилетней девочкой или пятилетним мальчиком. Важно перерасти своих родителей, стать сильнее их, перейти из ситуации «маленькая девочка — мама» в ситуацию «взрослая женщина — пожилая мама».

Нужно поменяться местами, ведь у тех людей, которые этого не делают, обычно есть проблемы с принятием решений, с противоположным полом и вообще в личной сфере. Так что выход один: заставить родителей с вами считаться и вас уважать. И. кстати, если у вас это получится, скорее всего, детские психотравмы (или хотя бы бо́льшая их часть) уйдут в прошлое. Вы их просто перерастете.

Почему это важно? Потому что, если этого не сделать, если продолжать носить в себе обиды, если не решить проблему с родителями — прежде всего в своей голове, — начать жить счастливо просто невозможно.



Та детская история так и будет вас «догонять» даже в самые счастливые моменты вашей жизни. Нерешенные проблемы в отношениях с мамой и папой будут влиять и на ваши отношения со всеми остальными людьми: в разных ситуациях вы будете раз за разом «скатываться» в детскую позицию. Обиженный ребенок будет «вылезать» из вас и ломать вам жизнь.

Тому, как все-таки это поменять, как раз и навсегда избавиться от обид на маму и папу, как сепарироваться от них, и будет посвящена моя следующая книга. Как говорится, не переключайтесь.

