Михаил Лабковский: «Выход один: заставить родителей с вами считаться и вас уважать»

Фрагмент новой книги известного психолога «Люблю и понимаю. Как растить детей счастливыми (и не сойти с ума от беспокойства)».
В издательстве «Эксмо» вышла новая книга Михаила Лабковского, самого, пожалуй, известного сегодня отечественного психолога, знаменитого своими жесткими, чтобы не сказать эпатажными, высказываниями и рекомендациями.
Выстроено издание довольно комфортно для чтения: короткие главы, состоящие в основном из конкретных кейсов «вопрос — ответ» вроде следующих: «— Как правильно сказать ребенку, что мы разводимся? Сыну 10 лет. — Правильно, чтобы присутствовали оба родителя. Нужно сказать…» Но есть и довольно пространные рассуждения общего характера.
Книга дает несколько больше, чем обещает в заглавии, — довольно значительный фрагмент касается отношений уже взрослых детей и, соответственно, еще более взрослых родителей. Кто-то воспримет сказанное автором на «ура» и поймет наконец, как действовать, кого-то афоризмы и максимы Лабковского шокируют и даже оскорбят.
Фрагмент публикуется с разрешения издательства «Эксмо».
Если вы росли в деструктивной семье
Скажу пару слов про родителей откровенно нездоровых — с зависимостями или теми или иными психическими расстройствами.
Мне действительно искренне жаль, что вы родились в такой семье. Я очень вам сочувствую, что ваше детство было не самым счастливым. Но вот о чем я хочу вам напомнить: ваши родители — больные люди, и то, что они сделали, они делали не нарочно. И даже жуткие сцены драк, скандалов, свидетелями которых вы были в детстве, вовсе не признак того, что вас не любили. Просто ваша семья была вот такой — как сейчас принято говорить, дисфункциональной, а родители — людьми неадекватными, и иначе они просто не могли.
Например, у матери запросто могла быть послеродовая депрессия, которую еще несколько лет, а уж тем более десятилетий назад вообще не диагностировали. И сама она этого, конечно, тоже не понимала — просто чувствовала, что сил никаких нет, ребенок бесит, хочется просто лечь и умереть. Вы же, как ребенок, трактовали такое поведение как то, что матери было на вас наплевать, а на самом деле она просто нуждалась в помощи.
Это главное, что вы должны усвоить: предъявлять претензии к людям нездоровым — непродуктивно и попросту бессмысленно. Так что чем скорее вы расстанетесь с обидами на них, тем лучше. Для вас самих.
Если мама занималась собой
Довольно часто ко мне на прием приходят люди, которые рассказывают, что их мать ими никогда не интересовалась, меняла мужчин как перчатки и вообще занималась исключительно своей личной жизнью, а их вечно куда-то пристраивала — то в интернат, то к родственникам.
Да, надо признать, что действительно есть женщины, которые к своему материнству относятся, мягко говоря, достаточно спокойно. Их «материнский инстинкт» не сильно развит или вообще находится в зачаточном состоянии. Кроме того, есть матери инфантильные, которые не взяли на себя ответственность за него, а сами продолжали оставаться детьми и жить так же, как прежде, не сильно заморачиваясь выполнением своих новых обязательств.
История грустная, но тут уж ничего не поделать: просто ваша мать, возможно, — именно такой человек. И она любила и любит вас так, как умеет и может. А может она очень немногое.
…и ничего не изменилось
Многие мои пациенты, попадая ко мне на прием уже взрослыми, прекрасно понимают, что «отмотать назад» не получится: того, как в прошлом вели себя с ними их родители, не зачеркнуть и не отменить. Но им кажется, что, если они поймут причины поведения родителей, им станет легче…
Их, эти причины, я, надеюсь, объяснил вам выше. Скорее всего, у ваших мамы с папой были те или иные проблемы — они были людьми в себе не уверенными, или агрессивными, или излишне тревожными, или зависимыми, а может, у них и вовсе был тот или иной психиатрический диагноз.
Главное, что стоит помнить: даже если они вдруг призна́ют свою вину и раскаются здесь и сейчас, это вряд ли что изменит. Потому что, как известно, «если в детстве у тебя не было велосипеда, а теперь у тебя есть «Бентли», то все равно в детстве у тебя велосипеда не было». Но это лишь один способ смотреть на вещи. Жизнь — она не только в вашем детстве, она здесь и сейчас. И это подводит нас к еще одной интересной теме — общению с родителями в настоящем моменте.
Пока ребенок несовершеннолетний, он, по сути, остается заложником родителей и той семьи, в которой ему «посчастливилось» родиться. Но часто бывает и так, что вы уже стали взрослыми, а отношение к вам не изменилось: родители вечно вами недовольны, постоянно критикуют, лезут в вашу жизнь, учат, как надо, отзываются о вас нелестно даже в присутствии ваших собственных детей или второй половины, припоминают вам все проступки и провалы…
Тут все просто и сложно одновременно. Не надо терпеть такое к себе отношение. Если вам что-то не нравится, прямо скажите об этом. Текст такой: «Дорогие мама и папа, я вас очень люблю, но в таком ключе я с вами общаться не хочу. Мне неприятно, когда меня критикуют, унижают, и вообще я взрослый человек и хочу, чтобы со мной считались. Так что, если вы хотите продолжать со мной общаться, то делайте это с уважением».
Но тут надо быть готовыми к тому, что родители не захотят меняться и сами прервут общение. У меня в практике был такой случай. Однажды на лекции встала женщина, сказала: «Михаил, я все сделала, как вы учили, и моя мать уже три года со мной не разговаривает», — и заплакала. Она оказалась слабее матери.
Но если этого не сделать, если не отстоять свои границы, вы будете и дальше оставаться в общении с родителями пятилетней девочкой или пятилетним мальчиком. Важно перерасти своих родителей, стать сильнее их, перейти из ситуации «маленькая девочка — мама» в ситуацию «взрослая женщина — пожилая мама».
Нужно поменяться местами, ведь у тех людей, которые этого не делают, обычно есть проблемы с принятием решений, с противоположным полом и вообще в личной сфере. Так что выход один: заставить родителей с вами считаться и вас уважать. И. кстати, если у вас это получится, скорее всего, детские психотравмы (или хотя бы бо́льшая их часть) уйдут в прошлое. Вы их просто перерастете.
Почему это важно? Потому что, если этого не сделать, если продолжать носить в себе обиды, если не решить проблему с родителями — прежде всего в своей голове, — начать жить счастливо просто невозможно.
Та детская история так и будет вас «догонять» даже в самые счастливые моменты вашей жизни. Нерешенные проблемы в отношениях с мамой и папой будут влиять и на ваши отношения со всеми остальными людьми: в разных ситуациях вы будете раз за разом «скатываться» в детскую позицию. Обиженный ребенок будет «вылезать» из вас и ломать вам жизнь.
Тому, как все-таки это поменять, как раз и навсегда избавиться от обид на маму и папу, как сепарироваться от них, и будет посвящена моя следующая книга. Как говорится, не переключайтесь.