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    Под Петербургом рецидивист пробрался в дом к пенсионерке и надругался над ней

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    4 комментария

    Пожилая жительница стала жертвой насильника в Ломоносовском районе Ленобласти. Об этом 16 июля пишет 47news.

    По данным издания, информация о произошедшем поступила в полицию накануне утром. Злодей проник в дом к 74-летней женщине в деревне под Ломоносовом, избил пенсионерку и надругался над ней. Подозреваемый 31-летний житель Тосненского района попал в руки правоохранителей на месте. Он был пьян.

    Возбуждено уголовное дело. 47news уточняет, что в биографии задержанного — около десятка судимостей за грабежи и кражи.

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    Комментарии 4

    chip116 Июл 2022 в 16:21
    Было время и таких "героев" отправляли на каторгу и рудники, персонаж пахал на пользу стране, значительно терял здоровье и в дальнейшем причинять обществу страдания физически не мог, разумное было время!
    +0-0
    26225520116 Июл 2022 в 14:45
    Ко всякому шлаку нынешняя Фемида весьма лояльна , можно сказать культивирует продолжение безобразия
    +0-0
    25267490116 Июл 2022 в 14:36
    Почему его военкомат на СВО не завербовал?
    +0-0
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