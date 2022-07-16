Под Петербургом рецидивист пробрался в дом к пенсионерке и надругался над ней

Пожилая жительница стала жертвой насильника в Ломоносовском районе Ленобласти. Об этом 16 июля пишет 47news.



По данным издания, информация о произошедшем поступила в полицию накануне утром. Злодей проник в дом к 74-летней женщине в деревне под Ломоносовом, избил пенсионерку и надругался над ней. Подозреваемый 31-летний житель Тосненского района попал в руки правоохранителей на месте. Он был пьян.



Возбуждено уголовное дело. 47news уточняет, что в биографии задержанного — около десятка судимостей за грабежи и кражи.

