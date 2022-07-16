В Минобороны РФ подтвердили удар по цехам «Южмаша» в Днепропетровске

Российская армия в ходе спецоперации на Украине нанесла удар по оборонному предприятию «Южный машиностроительный завод» в городе Днепропетровск. Об этом 16 июля заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.



По его словам, высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования были уничтожены цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет «Точка-У» и реактивных снарядов систем залпового огня.

