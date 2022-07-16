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    Боевые действия на Украине

    В Минобороны РФ подтвердили удар по цехам «Южмаша» в Днепропетровске

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    Российская армия в ходе спецоперации на Украине нанесла удар по оборонному предприятию «Южный машиностроительный завод» в городе Днепропетровск. Об этом 16 июля заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    По его словам, высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования были уничтожены цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет «Точка-У» и реактивных снарядов систем залпового огня.

    Об ударе по заводу местные жители сообщали накануне вечером. Судя по опубликованным видео, в «Южмаш» прилетело несколько ракет. После обстрела над предприятием стояли столбы черного дыма.

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