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    Полиция показала, как лихач сбил юную петербурженку на Энгельса. Суд определил водителя в СИЗО

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    В Петербурге суд отправил в следственный изолятор водителя по делу о нарушении ПДД. Ему вменяют наезд на юную пассажирку трамвая, сообщает 16 июля объединенная пресс-служба городских судов.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Авария произошла около полуночи 14 июля у дома 92 по проспекту Энгельса, ее зафиксировали камеры видеонаблюдения. 17-летняя девушка выходила из трамвая на остановке и попала под колеса «Тойота Приус», который летел со скоростью 90 км/ч. Пострадавшая выжила, но получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

    За рулем оказался 23-летний житель Омской области, его задержали. Выяснилось, что мужчина только с начала этого года почти 100 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Было возбуждено уголовное дело. Фигуранту предъявили обвинение. Суд заключил его под стражу до 14 сентября. По ч. 1 ст. 264 УК РФ лихачу грозит до двух лет лишения свободы.

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