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    Две школьницы пожаловались на сексуальные домогательства в метро Петербурга

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    Два сообщения о сексуальном интересе к подросткам в метро поступило в полицию за один вечер. Один из предполагаемых агрессоров задержан.

    Как стало известно «Фонтанке» 16 июля, накануне вечером в полицию метрополитена обратилась 24-летняя девушка. Она сообщила, что на платформе станции «Технологический институт» неизвестный мужчина потрогал за ягодицы ее 15-летнюю сестру. По приметам был задержан 20-летний приезжий из Таджикистана. Его доставили в отдел полиции, где составили административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Также накануне вечером заявление в полицию написала 45-летняя петербурженка. По её словам, на станции «Площадь Александра Невского» мужчина в серо-оранжевей куртке проявил сексуальный интерес к её 16-летней дочери.

    Полицейские изучили записи с камер. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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