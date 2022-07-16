    Пробки

    3/10

    usd57.83eur57.89
    Шойгу на УкраинеСпасти от НАТОДень открытых границОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    COVID-19

    В Петербурге зафиксирована рекордная с мая заболеваемость коронавирусом

    6283
    3 комментария

    Число новых случаев заболевания коронавирусом в Петербурге за сутки впервые с начала мая достигло 364 человек. Выздоровели 114 пациентов, а умерли девять, следует из данных федерального оперштаба на 16 июля.

    Всего, по состоянию на 16 июля, в России выявлено 4 698 новых случаев COVID-19. Госпитализировано 1 314 человек (на 3,8% больше по сравнению с 15 июля), в том числе 97 — в Петербурге. Выписано в связи с выздоровлением 2 879 человек (на 1,7% меньше по сравнению с 15 июля). Подтверждён 41 летальный исход.

    Заболеваемость в России продолжает расти на фоне снижения коллективного иммунитета, который рухнул до критических 14%.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 3

    Кровокрас16 Июл 2022 в 13:08
    В декабре была массовая вакцинация, за полгода коллективный иммунитет упал, вот и понеслась. Плюс отмена всех ограничений на фоне имперского угара
    +0-0
    Pilat16 Июл 2022 в 11:51
    Интересно, как они считают коллективный иммунитет.
    Как он может рухнут так резко?
    Если по их мнению ревакцинацию нужно делать раз в 6-ть месяцев, то конечно.
    Но это глупость.
    И Жириновский, светлая ему память, это доказал своим примером.
    +0-0
    читать все комментариидобавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close
    close