В Петербурге зафиксирована рекордная с мая заболеваемость коронавирусом

Число новых случаев заболевания коронавирусом в Петербурге за сутки впервые с начала мая достигло 364 человек. Выздоровели 114 пациентов, а умерли девять, следует из данных федерального оперштаба на 16 июля.
Всего, по состоянию на 16 июля, в России выявлено 4 698 новых случаев COVID-19. Госпитализировано 1 314 человек (на 3,8% больше по сравнению с 15 июля), в том числе 97 — в Петербурге. Выписано в связи с выздоровлением 2 879 человек (на 1,7% меньше по сравнению с 15 июля). Подтверждён 41 летальный исход.
Заболеваемость в России продолжает расти на фоне снижения коллективного иммунитета, который рухнул до критических 14%.