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    В «Газпроме» заявили, что гандбольный «Зенит» начнет выступать в новом сезоне

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    Еще один петербургский «Зенит», появление которого было анонсировано пять лет назад, может ворваться в гандбольные баталии уже в новом сезоне. Об этом каналу «Матч ТВ» рассказал начальник департамента — пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов.

    «Наверное, можно проанонсировать, что в ближайшее время появится еще один «Зенит». Это будет мужской гандбольный клуб, который начнет выступать с нового сезона. «Зенит» будет создан на основе «Невы», и перед ним будут стоять высокие задачи, как в футболе, баскетболе и волейболе», – сказал он в интервью, опубликованном 16 июля.

    О том, что гандбольный клуб под названием «Зенит» появится в Петербурге, стало известно летом 2017 года. Осенью 2020-го СМИ писали, что процесс его создания находится в завершающей стадии, и клуб может начать выступление в чемпионате России с сезона-2021/22. Однако этого не произошло. Сейчас Северную столицу в Суперлиге представляет «Университет Лесгафта – Нева».

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