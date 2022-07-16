В «Газпроме» заявили, что гандбольный «Зенит» начнет выступать в новом сезоне

Еще один петербургский «Зенит», появление которого было анонсировано пять лет назад, может ворваться в гандбольные баталии уже в новом сезоне. Об этом каналу «Матч ТВ» рассказал начальник департамента — пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов.



«Наверное, можно проанонсировать, что в ближайшее время появится еще один «Зенит». Это будет мужской гандбольный клуб, который начнет выступать с нового сезона. «Зенит» будет создан на основе «Невы», и перед ним будут стоять высокие задачи, как в футболе, баскетболе и волейболе», – сказал он в интервью, опубликованном 16 июля.

