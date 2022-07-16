В «Газпроме» заявили, что гандбольный «Зенит» начнет выступать в новом сезоне

Еще один петербургский «Зенит», появление которого было анонсировано пять лет назад, может ворваться в гандбольные баталии уже в новом сезоне. Об этом каналу «Матч ТВ» рассказал начальник департамента — пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов.
«Наверное, можно проанонсировать, что в ближайшее время появится еще один «Зенит». Это будет мужской гандбольный клуб, который начнет выступать с нового сезона. «Зенит» будет создан на основе «Невы», и перед ним будут стоять высокие задачи, как в футболе, баскетболе и волейболе», – сказал он в интервью, опубликованном 16 июля.
О том, что гандбольный клуб под названием «Зенит» появится в Петербурге, стало известно летом 2017 года. Осенью 2020-го СМИ писали, что процесс его создания находится в завершающей стадии, и клуб может начать выступление в чемпионате России с сезона-2021/22. Однако этого не произошло. Сейчас Северную столицу в Суперлиге представляет «Университет Лесгафта – Нева».