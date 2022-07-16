Помогите Даше услышать окружающий мир

У 16-летней Даши тугоухость 3-й степени. Долгое время она пользовалась слуховыми аппаратами, выданными за госчёт. Но результат от них был практически нулевой: речь не формировалась, девочка с трудом понимала обращённую речь. Недавно врачи подобрали мощные цифровые аппараты, в которых Даша стала слышать и различать все звуки. Но бесплатно они не выдаются.



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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.



Даша Зимина, 16 лет.

Двусторонняя тугоухость 3-й степени.

Требуются мощные слуховые аппараты. Стоимость 360 320 руб.

«Дочка родилась намного раньше срока, весила всего 750 грамм. Почти полгода врачи выхаживали её в больнице. При обследовании у Даши выявили ретинопатию недоношенных. Чтобы предотвратить отслойку сетчатки, дочке провели не одну операцию, но зрение удалось спасти только частично: левым глазом она видит предметы и различает цвета, правым – только свет и тень.



Малышка развивалась с большой задержкой, к году весила как новорождённый ребёнок. Кроме того, у неё обнаружили серьёзное нарушение слуха – тугоухость. Нам выдали слуховые аппараты, но я не была уверена в их эффективности. Речь у Даши не формировалась, несмотря на все наши усилия – дочка занималась с дефектологом и логопедом, проходила курсы слуховой реабилитации.



Сейчас Даше 16 лет, она окончила специализированную школу, но стесняется общаться со сверстниками, ей всё труднее понимать обращенную речь. Я обратилась за помощью к специалистам в одного из медцентров, где Дашу обследовали, выявили 3-ю степень тугоухости и подобрали новые современные аппараты. В них дочка отчетливо различает все звуки без посторонних шумов и впервые за эти годы носит аппараты с удовольствием.

Но нам их выдали на время, срок заканчивается, и аппараты необходимо вернуть или приобрести за свой счет. Нужную нам модель за счёт государства не выдают. Нам самим не справиться с покупкой – денег едва хватает на самое необходимое. Прошу, помогите дочке!» Мария Серебрякова, Санкт-Петербург.



Мария Кившик, сурдолог Центра слуха «Ю-МЕД» (Санкт-Петербург):

«У Даши двусторонняя сенсоневральная тугоухость по типу слуховой нейропатии 3-й степени, задержка психоречевого развития. Девочке необходимы цифровые многоканальные, мощные слуховые аппараты с расширенным частотным диапазоном и возможностью педиатрической настройки, которые позволят ей компенсировать потерю слуха».

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В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.



Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

