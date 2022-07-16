«Не жалуйтесь, и так нормально». Как после 24 февраля изменился бюджет петербуржцев

Доходы россиян упали с начала года даже по официальным данным. Правда, всего на процент с небольшим. Корреспондент «Фонтанки» попросила жителей Петербурга из разных профессиональных сфер рассказать, как изменился их бюджет после начала боевых действий и с чем эти изменения связаны.



Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка» Поделиться Поделиться





По информации Росстата, за январь-март 2022 года реальные доходы россиян упали на 1,2% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Прошлое падение статистика зафиксировала годом ранее — в начале 2021 года. Тогда это объясняли пандемией.



Игорь*, 27 лет, заведующий отделом в государственном музее. Проел все свои накопления и думает, что будет хуже:

«Зарплата у нас складывается из оклада, надбавок и процента от проданных билетов. Оклад не изменился, а вот продаж стало меньше, потому что исчезли посетители-иностранцы. Это была большая категория, особенно в летний период. Иностранцев нет вообще, касса тоже просела. Когда началась пандемия, они по чуть-чуть все же забредали. Сейчас их нет вообще. Во время локдауна зарплата падала тоже, но после выхода был какой-то просвет, начали восстанавливаться. Теперь всё. Надбавки не то чтобы все поотменяли, но руководство ищет возможность их подсократить и урезать. Объяснения все на уровне отговорок. Говорят, что надбавки были временные, и вообще, мол, не жалуйтесь, и так нормально получаете.



Доход у меня всегда был не очень стабильный, но дело шло к 70 тысячам. Сейчас в основном в районе 50. Были кое-какие накопления, за последнее время я их проел. Пытаюсь подсократить расходы. Раньше снимал квартиру за 25 тысяч, сейчас не могу себе позволить: переехал к родителям. И другое по мелочи. Грубо говоря, если до этого мог купить бутылку вина за 700 рублей, сейчас выбираю что-то подешевле. Развлечения не то чтобы отменились, но приходится выбирать более бюджетные аналоги.

Не думаю, что могут совсем уволить, но ситуация улучшаться не будет. Нет надежды, что сейчас мы перетерпим и все нормализуется. Наоборот, понятно, что на культуру денег будут выделять все меньше и меньше, будут смотреть, где бы ещё снять надбавок сотрудникам. Например, учителям зарплату постоянно индексируют, а у нас такого нет. Сделали вместо индексации надбавку столько-то процентов, так у меня её сняли только что, например. Упаднических настроений в коллективе нет, но и оптимизмом никто не блещет. Не могу сказать, что мы тут ходим и плачем, но все напряглись. Переходить в другую сферу не хочу, да и особо некуда. Ищу какие-то подработки, что ещё делать».



Даниил, 22 года, журналист. Переехал из России и даже немного выиграл в зарплате:

«В марте я переехал из Петербурга в Ереван. Переезд обошелся мне примерно в 50 тысяч рублей. Ещё какое-то время продолжил работать в «Ведомостях» с уже поданным заявлением об увольнении. В апреля уволился, какое-то время побыл безработным и устроился на «Радио Свобода»* (*признано в РФ иноагентом). Не могу сказать точные цифры, но зарплата выросла процентов на 30 даже относительно нынешнего курса. Если бы остался в «Ведомостях», насколько знаю, доходы бы серьёзно упали.



Я довольно скромно жил всё время и откладывал на какие-то крупные покупки вроде нового фотоаппарата. Ещё до 24 февраля я удачно, видимо, купил ноутбук. Квартиру снимал максимально дешевую в Петербурге, в районе 15–20 тысяч рублей, лишь бы тараканы с мышами не бегали. Продуктами себя не баловал, тратил около 5 тысяч рублей в месяц. Если тусовки какие-то происходили, то тоже недорогостоящие или вообще бесплатные. Собственно, это и позволило мне уехать: я копил, копил и копил.

В Армении из-за массового переезда русских довольно сильно выросли цены, но трачу я все равно меньше, чем в России. Квартиру снимаю с друзьями на окраине города, за аренду плачу около 10 тысяч. Продукты стоят дешевле. Закупаюсь я в Армении на 5 тысяч, но тут овощи и фрукты качественные, и итоговая корзина получается больше, чем в России. Проезд тут тоже ни о чем: одна поездка на общественном транспорте — 20 рублей, в месяц уходит пара тысяч, раньше тратил тысяч по 6–7. В общем говоря, продолжаю откладывать деньги, потому что понимаю: они мне понадобятся на переезд куда-то дальше».



Вероника, 26 лет, специалист по PR и рекламе, стала получать в два раза меньше после стремительного побега инвестора из страны:

«До 24 февраля я получала в районе 80–90 тысяч рублей, сейчас заработок сократился вдвое. Все, что было связано с моей профессией, ушло. Перестали поступать инвестиции, нет возможности продвигаться в Facebook* и Instagram* (*деятельность корпорации Meta и принадлежащих ей сервисов Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена в РФ. — Прим. ред.). Продвигать что-то на российских платформах, во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках», неэффективно.



Я работаю на пиаре в образовательном проекте, который финансировал инвестор. Сейчас мы просто его поддерживаем, чтобы он не загнулся, и, если ситуация изменится, можно было бы продолжать работу дальше. Количество сотрудников у нас сократилось с пяти до двух — трех человек уволили. Наш инвестор просто перестал отвечать на сообщения и пропал. Он родился на Украине, но жил здесь, а после всего случившегося уехал в другую страну.

У меня были накоплены деньги на отпуск, сейчас они уходят просто на поддержание жизни: оплату коммуналки и покупку продуктов. Ещё часть средств я перевела в валюту, а часть потратила на косметику и одежду брендов, которых больше не будет в России. Конечно, раньше я больше тратила. Стараюсь больше есть дома, продавать вещи на Avito, а на развлечения тратить минимальные суммы. Могу съездить куда-то погулять в область, но снять там домик или отель — уже нет. Потратила недавно в заведении две тысячи, а теперь думаю: «Господи, зачем? Почему я это сделала?»

Кирилл, 28 лет, оператор асфальтоукладчика, в зарплате не потерял, но откладывать деньги больше не может:



«Зарплата у меня не поменялась, в месяц получаю 85 тысяч. Так же было и год, и два назад. Конечно, поднимался вопрос о том, что надо бы чуть-чуть поднять. Пока на него нам не ответили. Начальство сказало, будет обсуждать с еще более высшим руководством, но все как-то затихло.

Пока особо не боюсь, что потеряю работу, но подозрения такие есть. Не могу сказать о причинах без обсуждения одного мероприятия, проводимого политическим руководством нашей страны, но сейчас и у стен есть уши. Опасненько. Тему политики в коллективе не затрагиваем вообще, а про деньги говорим. Естественно, все недовольны.

Основные траты у меня — это прежде всего продукты. Половину зарплаты на них точно трачу. Ещё квартира, машина — вот остальные 50%. Отложить ничего не получается, все уходит. Раньше откладывал тысяч 10 точно, но уже все потратил. На карте столько, сколько от зарплаты осталось. Деньги-то те же самые, а цены стали больше. Инфляция. Теперь меньше на доставки трачу, кофе почти каждый день брал по дороге на работу. Сейчас уже все. И, конечно, какой iPhone есть, такой и последний. У меня вот седьмой, технику в ближайшее время покупать не планирую».



Иван, 35 лет, руководитель службы технической поддержки, работает в IT на стабильной зарплате и не собирается никуда уезжать:

«Зарплата никак не изменилась: какой была, такой и осталась — 150 тысяч на руки. Все премии выплачиваются, как и раньше. Руководство компании уверяет, что никаких сокращений или снижений не будет, наоборот, обещают слегка увеличить, чтобы справиться с инфляцией и очередным ростом цен. В перспективах развитие и расширение, по-другому никак.

Мы с женой стараемся планировать бюджет на месяц заранее. Общий доход на семью из нас двоих и двоих детей-дошкольников — около 190 тысяч, на продукты и товары повседневного пользования уходит примерно 40 тысяч. Конечно, сейчас всё пришлось пересчитать. По ощущениям ценник увеличился в среднем на 30–40%. Крупные покупки и поездки, которые мы планировали на год, пришлось отложить до осени, когда финансовая ситуация немного устаканится. В конце прошлого года мы покупали бытовую технику в квартиру, сейчас на те же позиции ценник вырос в 2–3 раза. Это, конечно, слегка напрягает. Успокаиваем себя, что это временно, пока колбасит мировой финансовый рынок. Поэтому ждем, в кредит тоже пока что влезать не хочется.



Планов на релокацию нет и не предвидится, в основном из-за опасений за детей. Найти хорошую школу и детский сад в другой стране сложновато, как и угадать, как всё это отразится на детях, как они примут чужой менталитет и прочее. Вероятно, лет пять назад мы с женой свалили бы ещё в первую неделю. Тогда ничего не беспокоило и был азарт приключений. Сейчас хочется стабильности и спокойствия».

Алексей, 28 лет, операционный менеджер в логистической компании, потерял 60 тысяч в месяц на международных доставках и впал в апатию:

«Мы специализируемся на срочных доставках авто- и авиакурьерами, основной сервис — доставка малотоннажным авто из Европы. Большая часть наших клиентов приостановила работу, часть ушла из РФ. Редко, но бывали ситуации, когда поставщики услуг отказываются работать с российскими компаниями. Перспективы неясны. Становится хуже, так как с новыми пакетами санкций у клиентов все меньше поставщиков и заказчиков. Весной не исключали вариант с закрытием компании.



Заработная плата у нас зависит от процента оборота компании, а он уменьшился более чем в два раза. Доходы сотрудников также. Заработок не был фиксированным, и сложно сказать, сколько именно я потерял. Думаю, что на 40–60 тысяч стало меньше. Бюджеты свои пока не урезал, просто деньги перестали копиться.



Раньше никогда определенную сумму не откладывал, просто замечал, что трачу в месяц существенно меньше заработанного.

Подушка безопасности у меня, конечно, есть, но из-за неопределенности уже начинается апатия. Что будет дальше с рынком и производством в РФ? Стоит работать над диверсификацией продуктов и клиентов или полностью менять направление в компании? Возможно, и вовсе надо искать другую работу? Я не знаю. Сижу, грущу».

Дмитрий, 37 лет, таксист, доволен финансами, но работает семь дней в неделю:

«Я всегда хорошо зарабатываю, потому что работаю без обеда и выходных по 12 часов минимум. Выходит 200 с лишним тысяч. Зарплата не повышается, только количеством берешь. Сколько наработаешь, столько и получишь. В июне работал без выходных. Мне повезло: есть своё жилье. Траты только на еду, тысяч 15–20. Пока есть здоровье, все равно [что цены растут], свои деньги заработаю. Был бы пенсионером, естественно, возмущался, а пока ты молодой и энергичный — проблем вообще не должно с этим быть.



В такси каждый год одна и та же песня: летом хорошо всегда из-за туризма, а осенью и зимой страдаешь. То, что ты заработаешь летом, с тем и будешь в оставшееся время года жить. Что есть, все откладываю, потому что, если зимой я буду работать столько же, допустим, никогда столько не заработаю. По 79 рублей людей везешь. Минус 25% с каждого заказа, вот и считайте. Машину хотел обменять, но брал ее за 750 тысяч, а сейчас она стоит два миллиона. Не поменял».

Илья, бармен, 22 года, сменил место работы, потому что в бар перестали приходить люди:

«Раньше я в среднем получал 80–90 тысяч с учётом чаевых. Почасовой оклад никто не снижал ни у меня, ни у моих коллег, но многие убрали бонусную программу и какие-то дополнительные проценты с продаж. Чаевые, конечно, упали, тут говорить нечего. Продажи тоже. Из-за этого с учетом убранных бонусов очень многим моим знакомым и мне самому пришлось менять место работы. Кто-то решил уйти вообще и сменить сферу деятельности, потому что стало сложнее обеспечивать самих себя.



На старом месте работы зарплата вместе с чаевыми упала примерно на 30–40%. Люди перестали к нам ходить, и буквально не было работы. Сейчас я устроился в заведение, которое находится в самом центре. Там больше посетителей и чуть стабильнее заработок. Получаю те же деньги за больший объем работы. Расходы... не сказал бы, что сильно поменялись. Так же четверть зарплаты отдаю за аренду квартиры. Плюс еда, какие-то базовые расходы. Единственное, пришлось урезать траты на развлечения и другой досуг. Откладывать деньги теперь стало практически невозможно.

После 24 февраля барную индустрию, конечно, сильно потрепало. Очень сильно подскочили цены у поставщиков даже на российскую продукцию, на 15–20%, на импорт доходило и до 30%. Какие-то позиции стали сильно дефицитными и подскочили в цене невероятно, другие просто пропали. Приходится их чем-то замещать. Гости иногда от этого негодуют. Посещаемость заведений упала в первый месяц, наверное, раза в два. После по чуть-чуть начала восстанавливаться, но все равно не доходит до момента «до».



Теперь и работникам, и владельцам заведений сложнее строить планы. Ты не уверен, сможешь ли оплатить следующую поставку товаров, сможешь ли привлечь достаточное количество клиентов для того, чтобы просто отбить аренду заведения. Каждую зарплату многие локальные директора выдают, не зная, смогут ли выдать следующую».

*Имена и другие личные данные некоторых героев были изменены по их просьбе.

Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»

