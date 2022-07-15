Потребовалось больше века. МОК изменил решение в отношении спортсмена индейского происхождения

Американец индейского происхождения Джим Торп, победитель Олимпийских игр по пятиборью и десятиборью, наконец-то признан МОК чемпионом. Правда, на это потребовались 110 лет — участником ОИ спортсмен был в 1912 году. О признании олимпийца чемпионом сообщается на официальном сайте МОК.
На играх в Стокгольме Торп выиграл два золота, однако год спустя был лишен наград. Произошло это потому, что спортсмен получал зарплату за игру в бейсбол — тогда в играх могли принимать участие лишь любители. В результате в 1913 году медаль в пятиборье отдали Фердинанду Бье (Норвегия), а в десятиборье — Хуго Висландеру (Швеция).
Тогда, 110 лет назад, общественность была уверена, что Торп лишился медали из-за происхождения, говорят в МОК.
Сейчас, в 2022 году, Торп снова олимпийский чемпион. Его соперники, получившие золото в 1913-м, снова серебряные призеры.