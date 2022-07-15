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    «Играли в гонки в пятницу вечером». Авария собрала в круг машины на Северном, приехала скорая

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    2 комментария

    Несколько машин собрались в круг после аварии на перекрестке Северного и Тихорецкого проспектов. Виноваты, судя по всему, двое «гонщиков», рассказал «Фонтанке» 15 июля очевидец.

    По его словам, две машины «гонялись друг за другом в обратном направлении». За 50–100 метров до Тихорецкого проспекта «Тойота Марк», предположительно, ушла в управляемый занос либо водитель просто не справился.

    «[Тойоту] закрутило, и я в боковом зеркале наблюдал, как она влетает в «Солярис». Вероятно, мог задеть ещё машины. Главное, что ребята играли в гонки в пятницу вечером, когда все ещё с работы едут», — отметил наш собеседник.

    На место приехала скорая. «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и области. Сколько машин пострадало при аварии, пока неясно.

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    Комментарии 2

    zoera15 Июл 2022 в 23:49
    Сегодня похоже обострение у летчиков на 4х колесах. По всему городу сплошные ДТП. Кархеренги, как всегда на острие. Три штуки влипших в задний бампер, в разных местах города по своему маршруту насчитал. И на сладенькое, уже практически у своего дома, мне в лоб, на мою полосу вылетает мессер/мерседес. Разошлись чудом.
    Что сегодня не так?
    +0-0
    Басик15 Июл 2022 в 23:42
    "играли в гонки", прям детишки в песочнице. Может отобрать у игрунков их опасные игрушки? Рановато им ещё))
    +0-0
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