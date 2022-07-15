«Играли в гонки в пятницу вечером». Авария собрала в круг машины на Северном, приехала скорая

Несколько машин собрались в круг после аварии на перекрестке Северного и Тихорецкого проспектов. Виноваты, судя по всему, двое «гонщиков», рассказал «Фонтанке» 15 июля очевидец.
По его словам, две машины «гонялись друг за другом в обратном направлении». За 50–100 метров до Тихорецкого проспекта «Тойота Марк», предположительно, ушла в управляемый занос либо водитель просто не справился.
«[Тойоту] закрутило, и я в боковом зеркале наблюдал, как она влетает в «Солярис». Вероятно, мог задеть ещё машины. Главное, что ребята играли в гонки в пятницу вечером, когда все ещё с работы едут», — отметил наш собеседник.
На место приехала скорая. «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и области. Сколько машин пострадало при аварии, пока неясно.