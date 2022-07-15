«Зенит» упустил победу в первом матче сезона

Вничью завершился матч первого тура чемпионата РПЛ «Химки» — «Зенит». Команды забили по голу за 90 минут.
Первым отличился «Зенит». На 17-й минуте забил Вендел. На 84-й минуте сравнял Резиуан Мирзов.
Таким образом, «Зенит» и «Химки» заработали по одному очку.
Следующий матч петербургский клуб проведет 22 июля в Самаре против «Крыльев Советов».
Напомним, что «Зенит» — действующий чемпион РПЛ. Перед стартом нового сезона сине-бело-голубые подписали новый трехлетний контракт с главным тренером Сергеем Семаком.