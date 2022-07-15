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    «Зенит» упустил победу в первом матче сезона

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    Вничью завершился матч первого тура чемпионата РПЛ «Химки» — «Зенит». Команды забили по голу за 90 минут.

    Первым отличился «Зенит». На 17-й минуте забил Вендел. На 84-й минуте сравнял Резиуан Мирзов.

    Таким образом, «Зенит» и «Химки» заработали по одному очку.

    Следующий матч петербургский клуб проведет 22 июля в Самаре против «Крыльев Советов».

    Напомним, что «Зенит» — действующий чемпион РПЛ. Перед стартом нового сезона сине-бело-голубые подписали новый трехлетний контракт с главным тренером Сергеем Семаком.

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