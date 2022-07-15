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    Роспотребнадзор оценил необходимость всероссийских ограничений из-за COVID-19

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    3 комментария

    Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в России остается стабильной. Об этом вечером 15 июля сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

    По данным ведомства, в стране увеличилась доля новых штаммов «омикрона». Они легче передаются от человека к человеку, однако и болезнь протекает в более легкой форме. «В связи с этим, по экспертным оценкам, риски резкого роста нагрузки на систему здравоохранения незначительны», — добавляют в ведомстве.

    В Роспотребнадзоре отмечают, что в данный момент нет необходимости вводить ограничения на федеральном уровне. В том случае если ситуация ухудшится, ограничения могут вводиться в отдельных регионах.

    В ведомстве добавили, что в данный момент уровень заболеваемости в стране находится на низком уровне.

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    Комментарии 3

    Nerevar15 Июл 2022 в 22:40
    Ну, это правильная позиция! А с теми кто орёт мол “Вирус никуда не делся, люди болеют” надо поступать как с предателями Родины.
    +0-0
    VKuser8677119615 Июл 2022 в 22:10
    Кто бы эту шарагу ограничил, а то получается Минздрав нам не нужен.
    +0-0
    27426757815 Июл 2022 в 22:02
    Ну да, ну да нас уже пятеро в семье заболело....боли в почках просто невыносимы, температура не сбивается. Всё нормально, все стабильно. Опять с опозданием начнётся цирк
    +0-1
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