Роспотребнадзор оценил необходимость всероссийских ограничений из-за COVID-19

Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в России остается стабильной. Об этом вечером 15 июля сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
По данным ведомства, в стране увеличилась доля новых штаммов «омикрона». Они легче передаются от человека к человеку, однако и болезнь протекает в более легкой форме. «В связи с этим, по экспертным оценкам, риски резкого роста нагрузки на систему здравоохранения незначительны», — добавляют в ведомстве.
В Роспотребнадзоре отмечают, что в данный момент нет необходимости вводить ограничения на федеральном уровне. В том случае если ситуация ухудшится, ограничения могут вводиться в отдельных регионах.
В ведомстве добавили, что в данный момент уровень заболеваемости в стране находится на низком уровне.