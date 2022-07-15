Зерно потеряли. Что предлагает Еврокомиссия для очередного пакета санкций против России

Еврокомиссия определилась с рекомендациями к новому пакету санкции в отношении России. Судя по официальному релизу от европейских чиновников, новый пакет – скорее технический.
Как сообщается на официальном сайте ЕК, из нового предусмотрен запрет на импорт российского золота. При этом, будет усилен «контроль за экспортом двойного назначения и передовых технологий».
Последнее, в свою очередь, означает, что контроль над отчетностью будет усилен, что сделает более простой заморозку российских активов в Евросоюзе.
«В пакете также подтверждается, что санкции ЕС никоим образом не направлены на торговлю сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и Россией», – отмечается в заявлении Еврокомиссии.
Следующий пересмотр санкций предполагается не раньше, чем через 6 месяцев – в конце января 2023 года.