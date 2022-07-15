Кабмин скорректировал выплаты медикам, работающим с ковидом

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отмене предоставления ряда дополнительных страховых гарантий медикам, работающим с COVID-19. Об этом говорится 15 июля на сайте Кремля.
Решение объяснили улучшением ситуации с коронавирусом.
«В связи со стабилизацией эпидемической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и переводом медицинских работников на плановый режим работы», — говорится в указе.
Вместе с тем вышло постановление правительства России, устанавливающее компенсационные «ковидные» выплаты медикам, которые будут равняться 25% оклада. Они предназначены врачам и медработникам с высшим (немедицинским) образованием, среднему и младшему медперсоналу, оказывающим специализированную медпомощь в стационарах, участковым терапевтам, участковым педиатрам, семейным врачам, инфекционистам, среднему медперсоналу, работающему с данными врачами, фельдшерам фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, оказывающих первую медпомощь в амбулаторных условиях.
Введенные в 2020 году кабмином выплаты медикам за ковид приостанавливаются до 31 декабря 2022 года
Указ президента о страховых выплатах медикам за работу с коронавирусом был подписан в мае 2020 года. Деньги полагались врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу медицинских организаций, водителям автомобилей скорой медицинской помощи. Согласно документу, если медработник остался инвалидом, ему выплатят от 688 тысяч до 2 млн рублей, в зависимости от группы. Смерть «в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией» оценивали в 2,7 млн рублей.