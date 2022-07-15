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    «Зенит» и «Химки» назвали составы на первый матч нового сезона

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    Стали известны стартовые составы «Химок» и «Зенита» на матч первого тура чемпионата РПЛ. Игра пройдет 15 июля в Подмосковье.

    «Химки»: Лантратов, Тихий (капитан), Идову, Никитин, Филин, Боженов, Черный, Глушаков, Ломовицкий, Гбане, Руденко.

    «Зенит»: Одоевский, Чистяков, Дуглас Сантос (капитан), Родригао, Сутормин, Кузяев, Барриос, Сергеев, Клаудиньо, Малком, Вендел.

    Матч начнется в 20:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут на телеканале «Матч ТВ».

    Напомним, что «Зенит» — действующий чемпион РПЛ.

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