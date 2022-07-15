Массовая авария заткнула вантовый мост и собрала многокилометровый затор на КАД

Пять автомобилей не разъехались на кольцевой автодороге Петербурга вечером 15 июля. Битые машины заняли почти все полосы, а пробка перевалила длиной за шесть километров.
Около 17:10 на 56-м километре внутреннего кольца КАД столкнулись четыре легковых и один грузовой автомобиль, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Авария обошлась без пострадавших, но участники ДТП заняли первую, вторую и третью полосы и все еще ожидают на месте.
По данным «Яндекс.Пробок», в 17:27 на внутреннем кольце КАД скопился затор длиной 6,1 километра, который тянулся от Мурманского шоссе до проспекта Обуховской Обороны. Сейчас пробка доросла до 6,5 километров.