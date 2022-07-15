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    Массовая авария заткнула вантовый мост и собрала многокилометровый затор на КАД

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    Пять автомобилей не разъехались на кольцевой автодороге Петербурга вечером 15 июля. Битые машины заняли почти все полосы, а пробка перевалила длиной за шесть километров.

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    Около 17:10 на 56-м километре внутреннего кольца КАД столкнулись четыре легковых и один грузовой автомобиль, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Авария обошлась без пострадавших, но участники ДТП заняли первую, вторую и третью полосы и все еще ожидают на месте.

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    По данным «Яндекс.Пробок», в 17:27 на внутреннем кольце КАД скопился затор длиной 6,1 километра, который тянулся от Мурманского шоссе до проспекта Обуховской Обороны. Сейчас пробка доросла до 6,5 километров.

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    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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