    Пробки

    4/10

    usd58.26eur58.34
    Рогозин – не космосДело ШевчукаДворец от ВерыОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Мужчина нырнул за тонувшей в Неве девушкой. Обоих из воды доставали полицейские

    3003
    2 комментария

    Сотрудники транспортной полиции спасали утопающую в Петербурге. На берег её доставили вместе с молодым человеком, не дававшим горожанке уйти под воду. Спасательная операция попала на видео.

    МВД Медиа

    Как сообщили в УТ МВД по СЗФО 15 июля, двоих в Большой Неве заметили патрулировавшие акваторию старшина полиции Михаил Кувылькин и сержант Даниил Дедков. В бедственном положении оказалась девушка, её голову над водой удерживал мужчина.

    Сотрудники подняли на борт обоих, горожанке оказали доврачебную помощь, уже на берегу её передали медикам.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти/старшина Михаил Кувылькин и сержант полиции Даниил Дедков
    ПоделитьсяПоделиться

    «Выяснилось, что молодой человек, увидев в воде девушку, бросился к ней на помощь. В этот момент их и заметили сотрудники полиции, — уточнили в пресс-службе ведомства. — В настоящее время жизни и здоровью девушки ничего не угрожает».

    Сама пострадавшая объяснила, что упала в воду во время катания на теплоходе.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти/старшина Михаил Кувылькин и сержант полиции Даниил Дедков

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 2

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close
    close