Мужчина нырнул за тонувшей в Неве девушкой. Обоих из воды доставали полицейские

Сотрудники транспортной полиции спасали утопающую в Петербурге. На берег её доставили вместе с молодым человеком, не дававшим горожанке уйти под воду. Спасательная операция попала на видео.
МВД Медиа
Как сообщили в УТ МВД по СЗФО 15 июля, двоих в Большой Неве заметили патрулировавшие акваторию старшина полиции Михаил Кувылькин и сержант Даниил Дедков. В бедственном положении оказалась девушка, её голову над водой удерживал мужчина.
Сотрудники подняли на борт обоих, горожанке оказали доврачебную помощь, уже на берегу её передали медикам.
«Выяснилось, что молодой человек, увидев в воде девушку, бросился к ней на помощь. В этот момент их и заметили сотрудники полиции, — уточнили в пресс-службе ведомства. — В настоящее время жизни и здоровью девушки ничего не угрожает».
Сама пострадавшая объяснила, что упала в воду во время катания на теплоходе.