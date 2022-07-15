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    Путин сделал Лепса народным артистом России

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    8 комментариев

    Певец Григорий Лепс получил звание народного артиста России. Указ об этом 15 июля подписал президент Владимир Путин.

    В документе сказано, что музыканта отметили «за большие заслуги в развитии эстрадного искусства».

    Григорию Лепсу 59 лет. Он является заслуженным артистом Республики Ингушетии (2004), заслуженным артистом Российской Федерации (2011) и народным артистом Карачаево-Черкесии (2015). Имеет множество наград и премий, в том числе «World Music Awards», «Песня года» и «Золотой граммофон».

    В начале июня артист выступил в городе Кировское Донецкой Народной Республики на концерте по случаю Дня России. А в конце мая он исполнил гимн страны перед матчем финала Кубка России «Спартак» — «Динамо» (2:1) в Лужниках.

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    Комментарии 8

    СлаваРоссии15 Июл 2022 в 17:20
    Сделал - и сделал, и от помёта фейкоботов на фонтанке ничего не поменялось опять - и не поменяется никогда. Он - в Реале, а вы - в фейкобуче -пентагона. И уже сколько десятилетий так!!! Не лопните от злости, недоросли.
    +1-0
    aborigenSPB15 Июл 2022 в 16:59
    А я то думал, что народным артиста делает признание народа😇
    Ан нет, оказывается есть ещё более высокая инстанция, которая возвышается над народом!
    +0-1
    VKuser5462861815 Июл 2022 в 16:51
    Теперь не отмыться Лепсику...
    +2-0
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