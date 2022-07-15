Путин сделал Лепса народным артистом России

Певец Григорий Лепс получил звание народного артиста России. Указ об этом 15 июля подписал президент Владимир Путин.
В документе сказано, что музыканта отметили «за большие заслуги в развитии эстрадного искусства».
Григорию Лепсу 59 лет. Он является заслуженным артистом Республики Ингушетии (2004), заслуженным артистом Российской Федерации (2011) и народным артистом Карачаево-Черкесии (2015). Имеет множество наград и премий, в том числе «World Music Awards», «Песня года» и «Золотой граммофон».
В начале июня артист выступил в городе Кировское Донецкой Народной Республики на концерте по случаю Дня России. А в конце мая он исполнил гимн страны перед матчем финала Кубка России «Спартак» — «Динамо» (2:1) в Лужниках.