В Южной Корее начали принимать российские карты «Мир»

Российские карты «Мир» для оплаты покупок начали принимать в Южной Корее. Информация об этом появилась 15 июля на официальном сайте национальной платёжной системы.



«Уже сегодня вы можете оплатить товары или услуги и/или снять деньги с карты «Мир» в банкоматах на территории Турции, Вьетнама, Армении, Южной Кореи, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Южной Осетии и Абхазии», — говорится в сообщении.



При этом «Интерфакс» со ссылкой на техподдержку платёжной системы «Мир» уточняет, что снять наличные средства с российской карты в Южной Корее пока нельзя. «В настоящее время на территории Южной Кореи можно оплачивать покупки в некоторых устройствах платежной системы BC Card», — пояснили там.

