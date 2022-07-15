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    В Южной Корее начали принимать российские карты «Мир»

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    Российские карты «Мир» для оплаты покупок начали принимать в Южной Корее. Информация об этом появилась 15 июля на официальном сайте национальной платёжной системы.

    «Уже сегодня вы можете оплатить товары или услуги и/или снять деньги с карты «Мир» в банкоматах на территории Турции, Вьетнама, Армении, Южной Кореи, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Южной Осетии и Абхазии», — говорится в сообщении.

    При этом «Интерфакс» со ссылкой на техподдержку платёжной системы «Мир» уточняет, что снять наличные средства с российской карты в Южной Корее пока нельзя. «В настоящее время на территории Южной Кореи можно оплачивать покупки в некоторых устройствах платежной системы BC Card», — пояснили там.

    BC Card — крупнейшая компания по обработке платежей в Южной Корее, обслуживает более трех миллионов торговых точек. Её сотрудничество с Национальной системой платежных карт (НСПК) началось в 2020 году. В декабре 2020 года были проведены первые тестовые операции.

    Российские карты «Мир» на сегодняшний день принимаются в девяти странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, а также на территории частично признанных республик Южная Осетия и Абхазия. Одновременно с этим возможность приёма карт «Мир» прорабатывается с Кубой, Египтом и Венесуэлой.

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