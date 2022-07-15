Володин попросил списки депутатов, «опечаленных» приездом на внеочередное заседание Госдумы

Около 150 депутатов испытали недоумение по поводу необходимости приезда на внеочередное заседание Госдумы. Об этом сообщил депутат от КПРФ Николай Коломейцев 15 июля.
«Я общаюсь примерно со 150 депутатами, у некоторых были сначала растерянность, недоумение, недовольство по поводу сегодняшнего мероприятия, как и у меня, впрочем», — отметил он.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил списки депутатов, которые «были опечалены тем, что нужно приехать» на внеочередное заседание. Он добавил, что даже 82-летний парламентарий Артур Чилингаров пришел на заседание, хотя «его все просили, чтобы он находился на дистанционке».
«Где вы таких депутатов увидели, чтобы они не исполняли обязанности свои? Избранные через конкуренцию. Вы специально пытаетесь усыпить бдительность других. Это он делает умышленно, коллеги, для того, чтобы прийти к власти», — добавил спикер.
На внеочередном заседании депутаты утвердили кандидатуру нового вице-премьера Дениса Мантурова.