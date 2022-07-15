В Петербурге в 2022 году подвели газ бесплатно к границам 850 домовладений — остальных готовы подключить по заявке

О завершении программы догазификации в Петербурге сегодня отчитались губернатор города Александр Беглов и генеральный директор компаний «Газпром межрегионгаз» и «Газпром газификация» Сергей Густов. Газ провели к 850 участкам, владельцы которых подали заявки.

Как заявил Александр Беглов, в Петербурге газом пользуются 27 тыс. домовладений, при подготовке к программе догазификации было определено еще 1339, которым это может понадобиться. Подали заявки на подключение к газу 850 человек, и все они к настоящему времени выполнены. В основном, новых потребителей подключают к газу в Курортном и Пушкинском районах.



Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром межрегионгаз» Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром межрегионгаз» Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром межрегионгаз» Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром межрегионгаз» Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром межрегионгаз» Поделиться Поделиться





В соответствии с поручением президента газопровод до границ участка доводится бесплатно. Также правительство Петербурга внесло изменения в Социальный кодекс города, и сейчас пенсионеры и петербуржцы, входящие в ряд других социально незащищенных групп населения, могут бесплатно также получить газовые котлы и другое оборудование для дома.

«Программа догазификации в Санкт-Петербурге завершена. Все поданные заявки удовлетворены, — подчеркнул Сергей Густов. — Подключены все потребители, кто пожелал, без использования средств. Но если завтра и послезавтра будут подаваться новые заявки, они в кратчайшие сроки будут удовлетворены». Он рассказал, что в 2004 году, когда он возглавил «ПетербургГаз», газоснабжения не было в 41 населенном пункте, входящем в границы города, в т.ч. в Репино, Солнечном, Смолячково, Тарховке и др. Сейчас же в каждом населенном пункте есть возможность подключения к газу жилых домов — Петербург газифицирован практически на 100%.

