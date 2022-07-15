В кино покажут криминальную мелодраму с элементами мюзикла и звездами в главных ролях

21 июля на экранах «Финальный аккорд» — дебютный фильм британского режиссера Малачи Смита, где он же выступил и в роли сценариста. В главных ролях — звезда «Черного зеркала» и «Солнцестояния» Уилл Поултер и лидер английской фолк-рок-группы Johnny Flynn & The Sussex Wit Джонни Флинн.



Поултер и Флинн играют двух мелких жуликов Троя и Майка, которым светит самое большое дело в их жизни. Для этого они отправляются в захолустное придорожное кафе — но внезапно там Троя настигает любовь в лице официантки Глории (Наоми Аки, известная по новым «Звёздным войнам» и «Доктору Кто», вдобавок — Уитни Хьюстон в будущем байопике). А когда Купидон вмешивается в серьёзные дела — это всегда не к добру.

