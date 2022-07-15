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    Sputnik: Директор ЦРУ Бернс прилетел с необъявленным визитом в Ереван

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    В Армению на несколько часов прибыл директор ЦРУ Уильям Бернс. Об этом 15 июля сообщает Sputnik Армения со ссылкой на источники.

    По данным издания, руководитель американской разведки прилетел накануне утром в Ереван. У него запланированы встречи на высоком уровне.

    Официальной информации о визите директора ЦРУ нет.

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