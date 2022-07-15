Песков ответил на вопрос о ревакцинации Владимира Путина от COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что не знает, прошел ли президент России Владимир Путин ревакцинацию от коронавируса.
«Не могу сказать, не знаю», — сказал представитель главы государства 15 июля (цитата по ТАСС).
Песков также ответил на уточнение, делал ли он сам ревакцинацию.
«Я делал прививку. Она у меня еще действует», — ответил пресс-секретарь президента России.
По словам Пескова, сейчас в стране иная ситуация с коронавирусом, чем годом ранее, когда Путину пришлось уйти на карантин из-за случаев ковида в ближайшем окружении.
В сентябре 2021 года несколько десятков человек в окружении президента РФ Владимира Путина заболели коронавирусом. Сам глава государства пояснил, что это произошло из-за того, что они своевременно не сделали повторную прививку.