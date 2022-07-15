Ученые и инвесторы оценили проект инновационного центра «Газпром нефти» и ИТМО

Венчурные фонды, научное сообщество и эксперты нефтегазовой отрасли из разных регионов прокомментировали перспективы технологического проекта «Газпром нефти» и Университета ИТМО — создание в Санкт-Петербурге центра разработки роботов, беспилотников и вычислительных систем для промышленности.



Генеральный директор венчурного фонда «Новая индустрия» Татьяна Морозова рассказала о востребованности на рынке создания новых инновационных проектов на базе научных лабораторий вузов и инженерных команд студентов и выпускников.

«На протяжении нескольких лет фонд «Новая индустрия» ведет целенаправленный поиск и инвестирует в передовые проекты, которые должны повысить конкурентоспособность российского бизнеса и помочь в преодолении вызовов перед нашей промышленностью. И мы по своему опыту знаем, что часто революционные и нестандартные идеи приходят на рынок именно со стороны университетской среды, студентов и недавних выпускников вузов. Уверена, что объединение экспертизы, опыта, ресурсов и инновационного потенциала «Газпром нефти» и ИТМО станет плодотворным», — подчеркнула глава фонда.



Председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета Минэкономразвития России и президент национальной ассоциации нефтегазового сервиса Виктор Хайков отметил, что подавляющее большинство изобретений, изменивших нашу жизнь, были созданы университетами, при их прямом участии или студентами во время учебы.

«Студенты, аспиранты и научные сотрудники ведущих вузов исследуют самые актуальные проблемы в своем направлении и готовы предлагать для них абсолютно новые нетривиальные и эффективные решения — у молодежи еще нет в голове рамок, что что-то нельзя или невозможно сделать», — объяснил Виктор Хайков.



Такое взаимодействие индустриальных компаний и университетов позволяет популяризировать нефтегазовую отрасль среди молодежи, привлекать кадры и инвестировать в будущих специалистов, которые обладают инженерным мышлением, считает руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

«Для дальнейшего развития промышленного сектора столицы и страны нашим предприятиям нужны кадры в самых разных направлениях: от инженеров-механиков до IT-специалистов. И важно, что компании готовы к тесному сотрудничеству с высшими учебными заведениями, колледжами и даже школами. Например, Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» совместно с ведущими профильными вузами города реализует программу целевого набора, предлагает производственную практику, проводит практикумы и тренинги. Студенты решают реальные производственные и технологические задачи нефтегазовой отрасли, предлагают инновационные решения и разработки, которые потом применяются в работе предприятий», — отметил эксперт.



Руководитель проектного офиса «Энерготехнохаба Петербург» Андрей Власов подчеркнул, что новый мегапроект «Газпром нефти» и Университета ИТМО усилит связь бизнеса с научным сообществом, а также укрепит техническую подготовку специалистов и кадровый потенциал отрасли.

«Молодое поколение способно предлагать технологические решения актуальных проблем в энергетике — мы видим это по итогам двух лет развития наших энергетических клубов в вузах, включая ИТМО. Энерготехнохаб тоже помогает молодым командам в привлечении государственных и частных инвестиций, запуске технологий в пилот на реальных объектах. Системная поддержка студенческой технологической инициативы повышает привлекательность нефтегазовой и энергетической отрасли для молодёжи», — прокомментировал Андрей Власов.



Проректор по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наук о Земле Казанского (Приволжского) федерального университета Данис Нургалиев считает, что новый центр инноваций будет способствовать развитию технологических стартапов на базе вуза.

«Ведущие университета мира, такие как MIT, Стэнфорд, Гарвард, имеют хорошие связи с крупнейшими компаниями, в том числе благодаря выпускникам. Компании строят на базе университетов лаборатории и оснащают их новейшим оборудованием, и самое главное — заказывают им проведение самых передовых исследований. Университет — то место, где можно получить бум научного и технологического развития. Если российские компании будут правильно инвестировать в стартапы на базе вузов, то они могут получить реализацию мощного потенциала студентов, аспирантов и их наставников», — прокомментировал Денис Нургалиев.

