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    На историческую сцену Мариинки возвращается комическая опера «Дон Паскуале»

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    19 июля на исторической сцене Мариинского театра пройдет премьера комической оперы «Дон Паскуале» Доницетти.

    Фото: mariinsky.ru/
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    В 1980 году постановку оперы-буфф осуществил молодой Валерий Георгиев в содружестве с режиссером Юрием Александровым и художником Игорем Ивановым. Это было началом его дирижерской карьеры.

    Сегодня Валерий Георгиев уже в качестве художественного руководителя Мариинки возвращает оперу на сцену. Над возобновлением постановки работает Илья Устьянцев, ранее сотрудничавший с труппой театра в качестве хореографа и режиссера -ассистена в оперных постановках. Над воссозданием декораций Игоря Иванова — известного театрального художника, автора сценографии к спектаклям Темирканова «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» — работают художники-декораторы Николай Гавриленко и Анастасия Рогачева.

    Перед представлением оперы на большой сцене пройдут показы в камерном формате под рояль в зале Рахманинова — 17 июля на итальянском языке и 22 июля на русском.

    «Дон Паускуале» Доницетти — живая, веселая и одновременного грустная история. Она сочетает в себе черты комедии масок, итальянского уличного театра и при этом остается произведением романтической эпохи. Напомним сюжет: состоятельный аристократ дон Паскуале на старости лет вздумал жениться. От любовной лихорадки пожилого скрягу излечивает молодежь, причем весьма сильнодействующим лекарством: заставив его на своей шкуре прочувствовать все «прелести» супружеской жизни с женой-мегерой. Композитор хоть и смеется над своим героем, но в той же мере и сочувствует ему.

    Мировая премьера оперы прошла в 1843 году, в России впервые исполнила императорская итальянская оперная труппа в 1845, а в Мариинке впервые показы прошли в 1980 (тогда театр назывался Театр оперы и балета им. С. М. Кирова).

    Показы пройдут 19, 21, 24 и 30 июля. 12+

    Оперу исполняют на итальянском языке с синхронными титрами на русском.

    Полина Никитина

    Фото: mariinsky.ru/

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